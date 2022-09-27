Попавшим под мобилизацию свердловчанам рассказали, что взять с собой. Видео

Мобилизованным в Свердловской области посоветовали взять на пункты сбора документы, еду и средства гигиены

28 сентября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Свердловчанам посоветовали взять еду, сменное белье и документы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, необходимо взять на пункт сбора документы, еду на один день, сменное белье, гигиенические средства, а также ручку и тетрадь. А спальные мешки и дождевики пока брать не стоит. Такие рекомендации призывникам дали в военкомате Каменска-Уральского. «Ребята, которые убывают на пункт сбора, в Екатеринбург или в Елань, должны с собой иметь обязательно документы: военный билет, паспорт, мобилизационное предписание, повестка. С собой необходимо иметь запас продуктов питания на один день, сменное белье, умывальные принадлежности, ручка, тетрадь», — рассказал журналистам канала «РимМедиа» сотрудник, руководящий пунктом сбора мобилизованных граждан. Работник военкомата напомнил, что водителям с правами категории С, а также трактористам и механикам-водителям необходимо иметь при себе удостоверения. Также специальные сертификаты должны взять с собой медработники и повара. Отдельно мужчина подчеркнул, что спальные мешки, дождевики и маскировочные халаты сейчас брать нет необходимости. Этими вещами призванных обеспечат, когда после обучения направят на место постоянной дислокации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Он подчеркивал, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, необходимо взять на пункт сбора документы, еду на один день, сменное белье, гигиенические средства, а также ручку и тетрадь. А спальные мешки и дождевики пока брать не стоит. Такие рекомендации призывникам дали в военкомате Каменска-Уральского. «Ребята, которые убывают на пункт сбора, в Екатеринбург или в Елань, должны с собой иметь обязательно документы: военный билет, паспорт, мобилизационное предписание, повестка. С собой необходимо иметь запас продуктов питания на один день, сменное белье, умывальные принадлежности, ручка, тетрадь», — рассказал журналистам канала «РимМедиа» сотрудник, руководящий пунктом сбора мобилизованных граждан. Работник военкомата напомнил, что водителям с правами категории С, а также трактористам и механикам-водителям необходимо иметь при себе удостоверения. Также специальные сертификаты должны взять с собой медработники и повара. Отдельно мужчина подчеркнул, что спальные мешки, дождевики и маскировочные халаты сейчас брать нет необходимости. Этими вещами призванных обеспечат, когда после обучения направят на место постоянной дислокации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Он подчеркивал, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек.