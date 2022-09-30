Мобилизованного учителя истории из Снежинска вернули домой

01 октября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Педагог принял повестку и отправился служить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Учитель истории школы №121 города Снежинска (Челябинская область), который был мобилизован, вернулся домой после жалоб со стороны родителей учащихся. Об этом сообщается в паблике школы в соцсети «ВКонтакте». «Был мобилизован учитель истории, обществознания и классный руководитель школы №121 города Снежинска Евгений Александрович Зубрин! Он с честью и долгом принял повестку, ушел по призыву! Но он нужнее детям и школе!» — сообщается на странице школы, а также в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Родители школьников разослали просьбу вернуть учителя в различные инстанции. Они хотели, чтобы 5 октября, в День учителя, педагог был на своем месте. В паблике школы в субботу сообщается, что учитель возвращается домой. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки.

Учитель истории школы №121 города Снежинска (Челябинская область), который был мобилизован, вернулся домой после жалоб со стороны родителей учащихся. Об этом сообщается в паблике школы в соцсети «ВКонтакте». «Был мобилизован учитель истории, обществознания и классный руководитель школы №121 города Снежинска Евгений Александрович Зубрин! Он с честью и долгом принял повестку, ушел по призыву! Но он нужнее детям и школе!» — сообщается на странице школы, а также в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Родители школьников разослали просьбу вернуть учителя в различные инстанции. Они хотели, чтобы 5 октября, в День учителя, педагог был на своем месте. В паблике школы в субботу сообщается, что учитель возвращается домой. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки.