30 сентября 2022

Мобилизованного учителя истории из Снежинска вернули домой

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Мобилизация, военкомат. Челябинск, военкомат, мобилизация
Педагог принял повестку и отправился служить Фото:
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Мобилизация в России

Учитель истории школы №121 города Снежинска (Челябинская область), который был мобилизован, вернулся домой после жалоб со стороны родителей учащихся. Об этом сообщается в паблике школы в соцсети «ВКонтакте».

«Был мобилизован учитель истории, обществознания и классный руководитель школы №121 города Снежинска Евгений Александрович Зубрин! Он с честью и долгом принял повестку, ушел по призыву! Но он нужнее детям и школе!» — сообщается на странице школы, а также в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Родители школьников разослали просьбу вернуть учителя в различные инстанции. Они хотели, чтобы 5 октября, в День учителя, педагог был на своем месте. В паблике школы в субботу сообщается, что учитель возвращается домой.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки.

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Учитель истории школы №121 города Снежинска (Челябинская область), который был мобилизован, вернулся домой после жалоб со стороны родителей учащихся. Об этом сообщается в паблике школы в соцсети «ВКонтакте». «Был мобилизован учитель истории, обществознания и классный руководитель школы №121 города Снежинска Евгений Александрович Зубрин! Он с честью и долгом принял повестку, ушел по призыву! Но он нужнее детям и школе!» — сообщается на странице школы, а также в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Родители школьников разослали просьбу вернуть учителя в различные инстанции. Они хотели, чтобы 5 октября, в День учителя, педагог был на своем месте. В паблике школы в субботу сообщается, что учитель возвращается домой. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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