Поэтесса из ДНР рассказала екатеринбуржцам про российский Донбасс. Фото

04 октября 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Анна Ревякина выступила в Екатеринбурге с рассказами о российском Донбассе Фото: telegram-канал Анны Ревякиной новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Заместитель председателя общественной палаты Донецкой Народной Республики, поэтесса и доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Анна Ревякина 3 октября выступила в Екатеринбурге, где рассказала о «российском Донбассе». Об этом Ревякина написала в своем telegram-канале. «Сегодня выступила в Екатеринбурге. Читала стихи. Рассказывала о Донбассе. Русском и российском Донбассе», — написала Анна. По словам Анны, она восхищается городом. «[Я] в прекрасном и любимом Екатеринбурге», — подписала она фотографию. Жители Екатеринбурга тепло встретили поэтессу. «Спасибо вам, дорогие слушатели, за отклик, теплые слова и распахнутые двери», — резюмировала Анна. Корреспондент URA.RU обратился к помощнице Ревякиной, чтобы узнать подробности о выступлении поэтессы. На момент публикации новости ответ не пришел. Анне Ревякиной 39 лет. Она поэтесса и публицист. Родом из Донецка. В 2018 году завоевала российскую национальную премию «Лучшие книги и издательства года». Также она является продюсером серии документальных фильмов «Лики Донбасса». 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. 30 сентября Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. 3 октября Госдума ратифицировала договоры о присоединении к России ЛДНР, Запорожья и Херсонской области. Анна посетила Екатеринбург, чтобы выступить со стихами и рассказами о ДНР Фото: telegram-канал Анны Ревякиной Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель председателя общественной палаты Донецкой Народной Республики, поэтесса и доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Анна Ревякина 3 октября выступила в Екатеринбурге, где рассказала о «российском Донбассе». Об этом Ревякина написала в своем telegram-канале. «Сегодня выступила в Екатеринбурге. Читала стихи. Рассказывала о Донбассе. Русском и российском Донбассе», — написала Анна. По словам Анны, она восхищается городом. «[Я] в прекрасном и любимом Екатеринбурге», — подписала она фотографию. Жители Екатеринбурга тепло встретили поэтессу. «Спасибо вам, дорогие слушатели, за отклик, теплые слова и распахнутые двери», — резюмировала Анна. Корреспондент URA.RU обратился к помощнице Ревякиной, чтобы узнать подробности о выступлении поэтессы. На момент публикации новости ответ не пришел. Анне Ревякиной 39 лет. Она поэтесса и публицист. Родом из Донецка. В 2018 году завоевала российскую национальную премию «Лучшие книги и издательства года». Также она является продюсером серии документальных фильмов «Лики Донбасса». 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. 30 сентября Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. 3 октября Госдума ратифицировала договоры о присоединении к России ЛДНР, Запорожья и Херсонской области.