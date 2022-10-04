АПЭК прогнозирует «миграцию» российских чиновников в новые регионы

04 октября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Россия стала больше на четыре региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России может стать дополнительным фактором перехода в новые субъекты кадров из других регионов. Об этом говорится в аналитическом докладе гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, посвященном региональной политике в сентябре 2022 года. Документ есть в распоряжении URA.RU. Управленцы для четырех новых территории РФ могут быть привлечены как из регионов, традиционно являющихся донорами кадров, так и из регионов Южного федерального округа, считает Орлов. По его мнению, особенного это касается чиновников из ЮФО, которые обладают опытом работы «в регионах страны с близким менталитетом и частично схожими социально-экономическими реалиями». Также, по его мнению, возможен и обратный процесс в рамках кадрового обновления на новых территориях. В частности, переход чиновников из освобожденных территорий в другие субъекты РФ. Подобный опыт уже есть — это Дмитрий Трапезников, ранее занимавший должность первого вице-премьера ДНР, который сначала возглавил Элисту, а впоследствии стал вице-премьером Калмыкии. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, ранее проголосовали за вступления своих регионов в состав РФ. Церемония подписания договоров о присоединении территорий состоялась 30 сентября в Кремле. Новые регионы войдут в состав РФ в границах на день их образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России может стать дополнительным фактором перехода в новые субъекты кадров из других регионов. Об этом говорится в аналитическом докладе гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, посвященном региональной политике в сентябре 2022 года. Документ есть в распоряжении URA.RU. Управленцы для четырех новых территории РФ могут быть привлечены как из регионов, традиционно являющихся донорами кадров, так и из регионов Южного федерального округа, считает Орлов. По его мнению, особенного это касается чиновников из ЮФО, которые обладают опытом работы «в регионах страны с близким менталитетом и частично схожими социально-экономическими реалиями». Также, по его мнению, возможен и обратный процесс в рамках кадрового обновления на новых территориях. В частности, переход чиновников из освобожденных территорий в другие субъекты РФ. Подобный опыт уже есть — это Дмитрий Трапезников, ранее занимавший должность первого вице-премьера ДНР, который сначала возглавил Элисту, а впоследствии стал вице-премьером Калмыкии. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, ранее проголосовали за вступления своих регионов в состав РФ. Церемония подписания договоров о присоединении территорий состоялась 30 сентября в Кремле. Новые регионы войдут в состав РФ в границах на день их образования.