05 октября 2022

Мобилизованным екатеринбуржцам выдают повестки без даты

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, мобилизация, сво, специальная военная операция
В областном военкомате пока не говорили, когда возобновятся отправки мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

В связи с паузой в отправке мобилизованных свердловчан в воинские части, о которой ранее сообщало URA.RU, как минимум один из военкоматов Екатеринбурга начал выдавать повестки без даты. В них говорится, что призывников будут вызывать, когда поступит «особое распоряжение».

Об этом рассказал призывник, 30 сентября получивший повестку из Орджоникидзевского военкомата. 6 октября он пришел туда, но его отправили домой. «В военкомате вручили новую повестку с отметкой „до особого распоряжения“. Объясняется тем, что пока никого не забирают. Как будет приказ, всем, кому вручили такие повестки, позвонят и скажут, когда приходить с вещами», — приводит слова мужчины портал Е1.ru.

О том, что отправка мобилизованных в Свердловской области переносится до особого указания из ЦВО, в пресс-службе областного военкомата заявили 30 сентября. Это стало реакцией на множественные публикации в СМИ, включая URA.RU. Утром 2 октября агентство выяснило, что отправки могут возобновиться 10 октября. Правда, об этом говорили лишь в военкоматах по Ленинскому, Октябрьскому и Кировскому районам, вышестоящее начальство сроков не озвучивало.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.

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Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В связи с паузой в отправке мобилизованных свердловчан в воинские части, о которой ранее сообщало URA.RU, как минимум один из военкоматов Екатеринбурга начал выдавать повестки без даты. В них говорится, что призывников будут вызывать, когда поступит «особое распоряжение». Об этом рассказал призывник, 30 сентября получивший повестку из Орджоникидзевского военкомата. 6 октября он пришел туда, но его отправили домой. «В военкомате вручили новую повестку с отметкой „до особого распоряжения“. Объясняется тем, что пока никого не забирают. Как будет приказ, всем, кому вручили такие повестки, позвонят и скажут, когда приходить с вещами», — приводит слова мужчины портал Е1.ru. О том, что отправка мобилизованных в Свердловской области переносится до особого указания из ЦВО, в пресс-службе областного военкомата заявили 30 сентября. Это стало реакцией на множественные публикации в СМИ, включая URA.RU. Утром 2 октября агентство выяснило, что отправки могут возобновиться 10 октября. Правда, об этом говорили лишь в военкоматах по Ленинскому, Октябрьскому и Кировскому районам, вышестоящее начальство сроков не озвучивало. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.
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