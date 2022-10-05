Мобилизованным екатеринбуржцам выдают повестки без даты

06 октября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

В областном военкомате пока не говорили, когда возобновятся отправки мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В связи с паузой в отправке мобилизованных свердловчан в воинские части, о которой ранее сообщало URA.RU, как минимум один из военкоматов Екатеринбурга начал выдавать повестки без даты. В них говорится, что призывников будут вызывать, когда поступит «особое распоряжение». Об этом рассказал призывник, 30 сентября получивший повестку из Орджоникидзевского военкомата. 6 октября он пришел туда, но его отправили домой. «В военкомате вручили новую повестку с отметкой „до особого распоряжения“. Объясняется тем, что пока никого не забирают. Как будет приказ, всем, кому вручили такие повестки, позвонят и скажут, когда приходить с вещами», — приводит слова мужчины портал Е1.ru. О том, что отправка мобилизованных в Свердловской области переносится до особого указания из ЦВО, в пресс-службе областного военкомата заявили 30 сентября. Это стало реакцией на множественные публикации в СМИ, включая URA.RU. Утром 2 октября агентство выяснило, что отправки могут возобновиться 10 октября. Правда, об этом говорили лишь в военкоматах по Ленинскому, Октябрьскому и Кировскому районам, вышестоящее начальство сроков не озвучивало. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%. Фото: E1.ru

В связи с паузой в отправке мобилизованных свердловчан в воинские части, о которой ранее сообщало URA.RU, как минимум один из военкоматов Екатеринбурга начал выдавать повестки без даты. В них говорится, что призывников будут вызывать, когда поступит «особое распоряжение». Об этом рассказал призывник, 30 сентября получивший повестку из Орджоникидзевского военкомата. 6 октября он пришел туда, но его отправили домой. «В военкомате вручили новую повестку с отметкой „до особого распоряжения“. Объясняется тем, что пока никого не забирают. Как будет приказ, всем, кому вручили такие повестки, позвонят и скажут, когда приходить с вещами», — приводит слова мужчины портал Е1.ru. О том, что отправка мобилизованных в Свердловской области переносится до особого указания из ЦВО, в пресс-службе областного военкомата заявили 30 сентября. Это стало реакцией на множественные публикации в СМИ, включая URA.RU. Утром 2 октября агентство выяснило, что отправки могут возобновиться 10 октября. Правда, об этом говорили лишь в военкоматах по Ленинскому, Октябрьскому и Кировскому районам, вышестоящее начальство сроков не озвучивало. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.