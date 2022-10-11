Челябинский губернатор договорился с Росатомом о водородном топливе для транспорта

Росатом будет содействовать в развитии водородной энергетики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики. Как сообщила пресс-служба Росатома на сайте, документ нацелен на снижение выбросов транспорта и промышленности.

«Правительство Челябинской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики. Договоренности закладывают основы для реализации региональных проектов в сфере декарбонизации транспорта и промышленности», — сообщили в Росатоме.

Конечная цель состоит в организации на территории области низкоуглеводных производств. Топливо предполагается использовать на транспорте и в техпроцессах промышленных предприятий. По оценке гендиректора атомной корпорации Сергея Лихачева, наработки могут быть востребованы в металлургии и машиностроении. В рамках соглашения Росатом может поставить оборудование для изготовления водородного топлива или создать инфраструктуру «под ключ».

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