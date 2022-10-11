11 октября 2022

Челябинский губернатор договорился с Росатомом о водородном топливе для транспорта

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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, росатом
Росатом будет содействовать в развитии водородной энергетики Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики. Как сообщила пресс-служба Росатома на сайте, документ нацелен на снижение выбросов транспорта и промышленности.

«Правительство Челябинской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики. Договоренности закладывают основы для реализации региональных проектов в сфере декарбонизации транспорта и промышленности», — сообщили в Росатоме.

Конечная цель состоит в организации на территории области низкоуглеводных производств. Топливо предполагается использовать на транспорте и в техпроцессах промышленных предприятий. По оценке гендиректора атомной корпорации Сергея Лихачева, наработки могут быть востребованы в металлургии и машиностроении. В рамках соглашения Росатом может поставить оборудование для изготовления водородного топлива или создать инфраструктуру «под ключ».

Наукоемкие процессы в экономике увеличивают спрос на подготовленные кадры. Задачами в рамках объявленного в стране Десятилетия науки и технологий подготовка молодых ученых названа одним из драйверов роста валового регионального продукта регионов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики. Как сообщила пресс-служба Росатома на сайте, документ нацелен на снижение выбросов транспорта и промышленности. «Правительство Челябинской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики. Договоренности закладывают основы для реализации региональных проектов в сфере декарбонизации транспорта и промышленности», — сообщили в Росатоме. Конечная цель состоит в организации на территории области низкоуглеводных производств. Топливо предполагается использовать на транспорте и в техпроцессах промышленных предприятий. По оценке гендиректора атомной корпорации Сергея Лихачева, наработки могут быть востребованы в металлургии и машиностроении. В рамках соглашения Росатом может поставить оборудование для изготовления водородного топлива или создать инфраструктуру «под ключ». Наукоемкие процессы в экономике увеличивают спрос на подготовленные кадры. Задачами в рамках объявленного в стране Десятилетия науки и технологий подготовка молодых ученых названа одним из драйверов роста валового регионального продукта регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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