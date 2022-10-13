13 октября 2022

Пермяка осудили за ДТП без его участия

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель Lada Largus без прав врезался в снегоболтоход Polaris Фото:

В Перми водитель без прав на чужой Lada Largus сбил снегоболотоход Polaris. Ущерб был оценен в 801 тысячу рублей. Мотовилихинский районный суд решил, что виновными являются и водитель, и владелец автомобиля. Последний должен оплатить собственнику снегоболотохода 401 тысячу рублей.

«Суд решил: Взыскать с Угрина А. Н. в пользу Павловой Н. М. в возмещение ущерба 401 302 рубля. В остальной части иска отказать», — говорится в решении на сайте суда.

Владелец авто, на котором ездил виновник ДТП, в суде просил требования не удовлетворять. В суде он указал, что водителю пользоваться своим автомобилем не давал. Самого виновника аварии ранее уже осудили. Истец в свою очередь просила возместить ущерб, причиненный снегоболотоходу в размере 800 тысяч рублей. Но так как пострадавшая пермячка его уже продала, то сумму возмещения ей снизили.

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В Перми водитель без прав на чужой Lada Largus сбил снегоболотоход Polaris. Ущерб был оценен в 801 тысячу рублей. Мотовилихинский районный суд решил, что виновными являются и водитель, и владелец автомобиля. Последний должен оплатить собственнику снегоболотохода 401 тысячу рублей. «Суд решил: Взыскать с Угрина А. Н. в пользу Павловой Н. М. в возмещение ущерба 401 302 рубля. В остальной части иска отказать», — говорится в решении на сайте суда. Владелец авто, на котором ездил виновник ДТП, в суде просил требования не удовлетворять. В суде он указал, что водителю пользоваться своим автомобилем не давал. Самого виновника аварии ранее уже осудили. Истец в свою очередь просила возместить ущерб, причиненный снегоболотоходу в размере 800 тысяч рублей. Но так как пострадавшая пермячка его уже продала, то сумму возмещения ей снизили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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