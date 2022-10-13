Пермяка осудили за ДТП без его участия

14 октября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Водитель Lada Largus без прав врезался в снегоболтоход Polaris Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми водитель без прав на чужой Lada Largus сбил снегоболотоход Polaris. Ущерб был оценен в 801 тысячу рублей. Мотовилихинский районный суд решил, что виновными являются и водитель, и владелец автомобиля. Последний должен оплатить собственнику снегоболотохода 401 тысячу рублей. «Суд решил: Взыскать с Угрина А. Н. в пользу Павловой Н. М. в возмещение ущерба 401 302 рубля. В остальной части иска отказать», — говорится в решении на сайте суда. Владелец авто, на котором ездил виновник ДТП, в суде просил требования не удовлетворять. В суде он указал, что водителю пользоваться своим автомобилем не давал. Самого виновника аварии ранее уже осудили. Истец в свою очередь просила возместить ущерб, причиненный снегоболотоходу в размере 800 тысяч рублей. Но так как пострадавшая пермячка его уже продала, то сумму возмещения ей снизили.

В Перми водитель без прав на чужой Lada Largus сбил снегоболотоход Polaris. Ущерб был оценен в 801 тысячу рублей. Мотовилихинский районный суд решил, что виновными являются и водитель, и владелец автомобиля. Последний должен оплатить собственнику снегоболотохода 401 тысячу рублей. «Суд решил: Взыскать с Угрина А. Н. в пользу Павловой Н. М. в возмещение ущерба 401 302 рубля. В остальной части иска отказать», — говорится в решении на сайте суда. Владелец авто, на котором ездил виновник ДТП, в суде просил требования не удовлетворять. В суде он указал, что водителю пользоваться своим автомобилем не давал. Самого виновника аварии ранее уже осудили. Истец в свою очередь просила возместить ущерб, причиненный снегоболотоходу в размере 800 тысяч рублей. Но так как пострадавшая пермячка его уже продала, то сумму возмещения ей снизили.