Челябинский вуз поможет студентам, чьи родственники участвуют в спецоперации

Студентам из семей участников спецоперации ЮУрГУ поможет материально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска объявили о поддержке студентов, родственники которых принимают участие в спецоперации. Как заявили в профкоме учебного заведения, комплекс мер затрагивает студентов-очников контрактной и бюджетной форм обучения.

«Поддержка предусмотрена студентам, чьи родственники участвуют в спецоперации. При обращении за помощью потребуются четыре документа», — сообщил профком в группе во «ВКонтакте».

Интересантам необходимо подтвердить статус семьи, чьи родственники мобилизованы или участвуют в спецоперации, свидетельствами о рождении либо браке доказать родство, приложить копии паспорта и ИНН. Комплекс мер поддержки предусматривает денежные выплаты и другую помощь.

Получить матпомощь в размере до 15 тысяч рублей смогут студенты-очники контрактной и бюджетной форм обучения. Студентам-бюджетникам полагаются путевки в санаторий-профилакторий и билеты в театры Челябинска, а проживающим в общежитиях до конца года предоставят бесплатный высокоскоростной интернет.

Частичная мобилизация в РФ объявлена 21 сентября. Поддержку мобилизованным в регионе оказали многие предприятия. Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер призвал коллектив перечислить на приобретение теплых вещей однодневный заработок.