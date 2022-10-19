Свердловский мэр ввел льготы для семей мобилизованных

Мэр Ирбита Николай Юдин подписал документы, согласно которых дети мобилизованных смогут получить льготу на отдых в летних лагерях Фото: страница Николая Юдина в соцсети «ВКонтакте»

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава городского округа Ирбит (Свердловская область) Николай Юдин подписал документы, согласно которых семьям мобилизованных мужчин предоставят льготы для посещения детьми летних лагерей. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Провели встречу с семьями мобилизованных ирбитчан. Обсудили, какую поддержку можем оказать им сегодня. Затронули и материальную поддержку семей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста. <…> Планируем предоставить льготу на летний отдых детей в „Салюте“ и летних пришкольных лагерях. Необходимые для этого документы сегодня, 18 октября, я подписал», — написал Юдин.

Мэр отмечает, что все льготы (бесплатное питание для школьников и посещение детских садиков — прим. ред.) будут предоставлены на период с 1 сентября. «Так что тем, кто уже внес плату за детский сад сделают перерасчет», — дополнил мэр. В заключении он сообщил, что сейчас разрабатываются и другие инициативы, как на областном, так и на федеральном уровне. «Думаю, решения будут приняты в самое ближайшее время», — закончил Юдин.

Ранее Свердловский кабмин анонсировал бесплатное горячее питание для школьников, чьи отцы попали под частичную мобилизацию. А студенты колледжей и техникумов смогут рассчитывать и на помощь в покупке одежды. О региональных выплатах самим мобилизованным — как во многих других российских регионах — при этом речь пока не идет. В областном департаменте информполитики на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили.

Частичная мобилизация в России объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).

Мэр Ирбита 18 октября провел встречу с семьями мобилизованных Фото: страница Николая Юдина в соцсети «ВКонтакте»