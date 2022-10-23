Комбат с позывным «Ангел», участвующий в спецоперации, обратился к свердловчанам. Видео

23 октября 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Юрий Гагарин с позывным Ангел поблагодарил свердловчан за помощь (фото из архива) Фото: Павел Сидоров © URA.RU Командир батальона «Апостол», в который входят военнослужащие из Челябинской области, Юрий Гагарин (позывной Ангел), поблагодарил жителей Асбеста (Свердловская область) за продукты и вещи. Свердловчане собрали коробки с полезными для военнослужащих вещами и отправили на фронт «Ребята, все привез [что передавали], все отдал, отправили на передок (на передовую линию, — прим. ред.). Со мной легендарный Ангел (командир батальона «Апостол»), — рассказал автор видео, передавший помощь от жителей Асбеста. Юрий Гагарин (Ангел), в свою очередь, поблагодарил свердловчан за своевременную поставку. «Она очень кстати — начинаются холода. Понимаю ваше желание нам помочь, мы этим польщены, трогательно. Мы со слезами читаем ваши письма. Искренне спасибо!» — поделился командир батальона. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU сделала подборку мест, куда можно принести вещи для солдат. На днях продукты питания, медикаменты и одежду для мобилизованных собрали в Карпинске.

Командир батальона «Апостол», в который входят военнослужащие из Челябинской области, Юрий Гагарин (позывной Ангел), поблагодарил жителей Асбеста (Свердловская область) за продукты и вещи. Свердловчане собрали коробки с полезными для военнослужащих вещами и отправили на фронт «Ребята, все привез [что передавали], все отдал, отправили на передок (на передовую линию, — прим. ред.). Со мной легендарный Ангел (командир батальона «Апостол»), — рассказал автор видео, передавший помощь от жителей Асбеста. Юрий Гагарин (Ангел), в свою очередь, поблагодарил свердловчан за своевременную поставку. «Она очень кстати — начинаются холода. Понимаю ваше желание нам помочь, мы этим польщены, трогательно. Мы со слезами читаем ваши письма. Искренне спасибо!» — поделился командир батальона. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU сделала подборку мест, куда можно принести вещи для солдат. На днях продукты питания, медикаменты и одежду для мобилизованных собрали в Карпинске.