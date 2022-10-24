Глава Чечни Кадыров пристыдил кавказцев, которые не участвуют в спецоперации

25 октября 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что в военкоматах должна быть очередь из кавказцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал кавказцев массового принимать участие в спецоперации на Украине, чтобы защитить свою религию и семейные ценности. Об этом он заявил в голосовом сообщении, которое опубликовал в своем telegram-канале. «Кавказцев должно быть больше везде: в военкоматах, полках, батальонах. Очередь должна быть, если мы на самом деле так любим свою религию и хотим ее защитить», — заявил Рамзан Кадыров. Глава Чечни отметил, что Россия единственная страна, которая принимает законы, защищающие религию и традиционные семейные ценности. «Даже в мусульманских странах такого нет», — подчеркнул он. «Что вы ответите, если сын спросит, почему ты сидишь дома, когда остальные защищают религию, семейные ценности и за них погибают. Кавказцы, или сбрейте бороду, или проявите истинную религиозность не на словах, а на деле», — заключил Кадыров. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч россиян. Кадыров заявлял, что Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды ВС России на 254%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал кавказцев массового принимать участие в спецоперации на Украине, чтобы защитить свою религию и семейные ценности. Об этом он заявил в голосовом сообщении, которое опубликовал в своем telegram-канале. «Кавказцев должно быть больше везде: в военкоматах, полках, батальонах. Очередь должна быть, если мы на самом деле так любим свою религию и хотим ее защитить», — заявил Рамзан Кадыров. Глава Чечни отметил, что Россия единственная страна, которая принимает законы, защищающие религию и традиционные семейные ценности. «Даже в мусульманских странах такого нет», — подчеркнул он. «Что вы ответите, если сын спросит, почему ты сидишь дома, когда остальные защищают религию, семейные ценности и за них погибают. Кавказцы, или сбрейте бороду, или проявите истинную религиозность не на словах, а на деле», — заключил Кадыров. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч россиян. Кадыров заявлял, что Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды ВС России на 254%.