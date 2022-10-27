Жители европейских вышли на протесты: граждане недовольны экономической войной, которую правительство развязало с Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
«Волна протестов, вызванная ростом стоимости жизни и надвигающейся рецессией, прокатилась по всей Европе, проверяя решимость правительств, которые до сих пор сохраняли единство в своей дорогостоящей экономической войне с Россией. В Бельгии, Чехии, Венгрии и Германии десятки тысяч человек прошли маршем в последние недели, требуя повышения заработной платы, чтобы компенсировать инфляцию», — сообщает издание.
Авторы статьи добавили, что высокие цены на электроэнергию и отопление также подпитывают напряженность между европейскими столицами. По мнению лидеров стран ЕС, чрезмерная помощь Украине искажает рынок и усугубляет кризис.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации на Украине. В западных СМИ считают, что таким образом страны ЕС и НАТО попали в экономическую ловушку, которые подготовили для президента России Владимира Путина
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Жители европейских вышли на протесты: граждане недовольны экономической войной, которую правительство развязало с Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. «Волна протестов, вызванная ростом стоимости жизни и надвигающейся рецессией, прокатилась по всей Европе, проверяя решимость правительств, которые до сих пор сохраняли единство в своей дорогостоящей экономической войне с Россией. В Бельгии, Чехии, Венгрии и Германии десятки тысяч человек прошли маршем в последние недели, требуя повышения заработной платы, чтобы компенсировать инфляцию», — сообщает издание. Авторы статьи добавили, что высокие цены на электроэнергию и отопление также подпитывают напряженность между европейскими столицами. По мнению лидеров стран ЕС, чрезмерная помощь Украине искажает рынок и усугубляет кризис. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации на Украине. В западных СМИ считают, что таким образом страны ЕС и НАТО попали в экономическую ловушку, которые подготовили для президента России Владимира Путина