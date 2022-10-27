Свердловчанку обнаружили мертвой в своей квартире

Труп молодой девушки нашли в квартире Первоуральска
Уроженку Первоуральска (Свердловская область) 21-летнюю Анну Поморцеву обнаружили мертвой в собственной квартире. Об этом сообщили знакомые погибшей.
«Аня умерла 20 октября. Ее нашли в квартире 24 числа. У кого-то из друзей были ключи. Думаю, ей было очень тяжело. Парня или мужа у нее не было. Только сестра. Насколько мне известно, они не общались» — приводит «КП-Екатеринбург» слова знакомой погибшей.
Одной из рассматриваемых версий случившегося является суицид. Родственники девушки не комментировали происшествие. На момент публикации пресс-служба СК по Свердловской области не дала комментарий.
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