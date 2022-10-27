27 октября 2022

Свердловчанку обнаружили мертвой в своей квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп молодой девушки нашли в квартире Первоуральска Фото:

Уроженку Первоуральска (Свердловская область) 21-летнюю Анну Поморцеву обнаружили мертвой в собственной квартире. Об этом сообщили знакомые погибшей.

«Аня умерла 20 октября. Ее нашли в квартире 24 числа. У кого-то из друзей были ключи. Думаю, ей было очень тяжело. Парня или мужа у нее не было. Только сестра. Насколько мне известно, они не общались» — приводит «КП-Екатеринбург» слова знакомой погибшей.

Одной из рассматриваемых версий случившегося является суицид. Родственники девушки не комментировали происшествие. На момент публикации пресс-служба СК по Свердловской области не дала комментарий.

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Уроженку Первоуральска (Свердловская область) 21-летнюю Анну Поморцеву обнаружили мертвой в собственной квартире. Об этом сообщили знакомые погибшей. «Аня умерла 20 октября. Ее нашли в квартире 24 числа. У кого-то из друзей были ключи. Думаю, ей было очень тяжело. Парня или мужа у нее не было. Только сестра. Насколько мне известно, они не общались» — приводит «КП-Екатеринбург» слова знакомой погибшей. Одной из рассматриваемых версий случившегося является суицид. Родственники девушки не комментировали происшествие. На момент публикации пресс-служба СК по Свердловской области не дала комментарий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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