В Екатеринбурге сорвалась установка арт-инсталляции в виде головы младенца

Сроки установки головы младенца перенесли из-за сложностей в производстве инсталляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арт-объект «Индустриальный младенец», который должен появиться в октябре на одном из водоемов в Свердловской области, будет установлен в начале декабря. О перенесенных сроках корреспонденту URA.RU рассказал директор проекта «ЧО» Никита Харисов.

«До конца года появятся еще четыре объекта. „Индустриального младенца“ постараемся установить в начале декабря», — заявил Харисов. Ранее команда фестиваля заявляла, что скульптура появится в конце сентября—начале октября, однако сроки сдвинулись из-за сложностей в производстве инсталляции.

Ранее организаторы уральского фестиваля паблик-арта «ЧО», который проходит в Екатеринбурге с мая по ноябрь, рассказали, что создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». Особое внимание горожан привлек арт-объект в виде огромной металлической головы младенца от арт-группы LKKL. В одном из материалов URA.RU рассказывало о том, как создается двухметровая металлическая голова из переплавленных моторов военной техники.