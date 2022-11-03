Поисковой отряд нашел медаль «За отвагу» в поле (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области разыскивают родственников героя Великой Отечественной войны, боевая награда которого была найдена в поле Курганской области. Об этом сообщили участники поискового отряда «Ярополк».

«Разыскиваются родственники Зобова Николая Васильевича 1912 г. р., для передачи им боевой награды. Медаль «За отвагу» найдена при проведении сельхозработ на территории одного из сел Щучанского района Курганской области», — указано в информации сообщества «Поисковый отряд «ЯРОПОЛК» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе также указано, что герой войны родился в деревне Ларино Челябинской области в 1912 году. Он был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию с 1941 года Усть-Уйским районным военным комиссариатом Челябинской области. Умер в 1995 году в городе Миасс. Судя по возрасту, у героя должны быть взрослые правнуки.