Свердловские полицейские устроят тайные корпоративы после Дня полиции

Корпоративы пройдут одновременно в нескольких ресторанах Екатеринбурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полицейские из Екатеринбурга с 11 по 13 ноября планируют провести неофициальные корпоративы, приуроченные к Дню полиции. Руководство не знает о готовящихся мероприятиях, поскольку многие сотрудники отказываются приглашать начальников, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Людям хочется праздника, а они лишены даже премий на День полиции. Поэтому собираются сами, бронируют столы, залы не дожидаются „подарков“ от начальства, чтобы хоть как-то почувствовать праздничную атмосферу», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что большинство мероприятий запланировано на вечер 11 ноября. Силовики планируют собраться компаниями по 15-30 человек и арендуют залы в городских ресторанах, рассказал источник. По его словам, руководителей на такие корпоративы не зовут и держат место сбора в секрете для них, чтобы избежать неловких ситуаций.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее источник URA.RU сообщил, что свердловские сотрудники МВД к Дню полиции 10 ноября останутся без премий из-за нехватки для этого необходимых средств. Вместо этого отличившимся силовикам планируют выдать ведомственные награды и грамоты.