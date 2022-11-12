12 ноября 2022
11 ноября 2022

Вадим Самойлов объяснил, почему важно выступать для мобилизованных. Фото

Лидер «Агаты Кристи» Самойлов считает важным давать концерты мобилизованным
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, самойлов вадим
Вадим Самойлов неоднократно выступал перед мобилизованными бойцами Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов считает важным выступать перед мобилизованными бойцами, готовящихся к участию в спецоперации на Украине, потому что они будут отстаивать интересы государства. Об этом он заявил после своего очередного концерта для мобилизованных, который прошел 12 ноября в Тюмени.

«Я уже не в первый раз выступаю перед бойцами. Считаю, что это важно — поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства», — цитирует артиста telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.

Музыкант добавил, что спецоперация — серьезное дело, требующее больших человеческих усилий. «Люди будут прямо на передовой. Мы с ними», — резюмировал артист.

Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Главная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, она была завершена 28 октября. Всего планировалось призвать на военную службу 300 тысяч резервистов со всей России. В Свердловской области называлась цифра в 9,7 тысячи человек.

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Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов считает важным выступать перед мобилизованными бойцами, готовящихся к участию в спецоперации на Украине, потому что они будут отстаивать интересы государства. Об этом он заявил после своего очередного концерта для мобилизованных, который прошел 12 ноября в Тюмени. «Я уже не в первый раз выступаю перед бойцами. Считаю, что это важно — поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства», — цитирует артиста telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. Музыкант добавил, что спецоперация — серьезное дело, требующее больших человеческих усилий. «Люди будут прямо на передовой. Мы с ними», — резюмировал артист. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Главная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, она была завершена 28 октября. Всего планировалось призвать на военную службу 300 тысяч резервистов со всей России. В Свердловской области называлась цифра в 9,7 тысячи человек.
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