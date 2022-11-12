Лидер «Агаты Кристи» выступил для военнослужащих в Тюмени. Видео

12 ноября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов начал концерт с хита «Как на войне» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «В эти минуты для бойцов в Тюмени выступает основатель и лидер группы „Агата Кристи“ Вадим Самойлов», — сообщили в инфоцентре. Певец начал концерт с песни «Как на войне». Ранее URA.RU писало, что Вадим Самойлов выступил в Тюмени для мобилизованных. После выступления артист устроил фотосессию с военнослужащими.

В Тюмени лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «В эти минуты для бойцов в Тюмени выступает основатель и лидер группы „Агата Кристи“ Вадим Самойлов», — сообщили в инфоцентре. Певец начал концерт с песни «Как на войне». Ранее URA.RU писало, что Вадим Самойлов выступил в Тюмени для мобилизованных. После выступления артист устроил фотосессию с военнослужащими.