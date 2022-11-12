Вадим Самойлов начал концерт с хита «Как на войне»
В Тюмени лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
«В эти минуты для бойцов в Тюмени выступает основатель и лидер группы „Агата Кристи“ Вадим Самойлов», — сообщили в инфоцентре. Певец начал концерт с песни «Как на войне».
Ранее URA.RU писало, что Вадим Самойлов выступил в Тюмени для мобилизованных. После выступления артист устроил фотосессию с военнослужащими.
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