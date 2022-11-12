Лидер «Агаты Кристи» выступил для военнослужащих в Тюмени. Видео

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, самойлов вадим
Вадим Самойлов начал концерт с хита «Как на войне» Фото:

В Тюмени лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«В эти минуты для бойцов в Тюмени выступает основатель и лидер группы „Агата Кристи“ Вадим Самойлов», — сообщили в инфоцентре. Певец начал концерт с песни «Как на войне».

Ранее URA.RU писало, что Вадим Самойлов выступил в Тюмени для мобилизованных. После выступления артист устроил фотосессию с военнослужащими.

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В Тюмени лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «В эти минуты для бойцов в Тюмени выступает основатель и лидер группы „Агата Кристи“ Вадим Самойлов», — сообщили в инфоцентре. Певец начал концерт с песни «Как на войне». Ранее URA.RU писало, что Вадим Самойлов выступил в Тюмени для мобилизованных. После выступления артист устроил фотосессию с военнослужащими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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