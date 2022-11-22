22 ноября 2022

В Екатеринбурге сиделка, до смерти избившая 95-летнюю женщину, избежала тюрьмы

Суд отправил в психбольницу девушку, которая жестоко расправилась с престарелой пенсионеркой
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снег, пенсионерка, непогода, улица
Девушка с психическим расстройством избила 95-летнюю пенсионерку-ветерана ВОВ Фото:

В Екатеринбурге девушка, осуществляющая услуги в качестве сиделки, жестоко избила 95-летнюю пенсионерку-ветерана труда, в результате чего пожилая женщина скончалась. Кировский районный суд вынес постановление о применении к сиделке принудительных мер медицинского характера.

«Девушка, осуществляющая услуги в качестве сиделки нанесла при помощи домашней обуви не менее 10 ударов в область головы 95-летней потерпевшей. Сразу после этого, схватив пенсионерку за волосы, повалила ее на пол и нанесла не менее 13 ударов ногами по туловищу и рукам потерпевшей, после чего схватила пожилую женщину за волосы, протащила ее до кровати», — сообщает URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На основании результатов проведенной судебно-психиатрической экспертизы в отношении сиделки было установлено, что она страдает психическим расстройством. «Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о применении к подсудимой принудительных мер медицинского характера в виде помещения ее в специализированное медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что девушка-сиделка жестоко избила свою 95-летнюю подопечную после просьбы измерить давление. Нанятая сотрудница ответила, что «ей за это не платят». Старушка процитировала стих о человечности, после чего сиделка повалила ее на пол и начала бить и пинать. В результате полученных травм пенсионерка скончалась.

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В Екатеринбурге девушка, осуществляющая услуги в качестве сиделки, жестоко избила 95-летнюю пенсионерку-ветерана труда, в результате чего пожилая женщина скончалась. Кировский районный суд вынес постановление о применении к сиделке принудительных мер медицинского характера. «Девушка, осуществляющая услуги в качестве сиделки нанесла при помощи домашней обуви не менее 10 ударов в область головы 95-летней потерпевшей. Сразу после этого, схватив пенсионерку за волосы, повалила ее на пол и нанесла не менее 13 ударов ногами по туловищу и рукам потерпевшей, после чего схватила пожилую женщину за волосы, протащила ее до кровати», — сообщает URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области. На основании результатов проведенной судебно-психиатрической экспертизы в отношении сиделки было установлено, что она страдает психическим расстройством. «Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о применении к подсудимой принудительных мер медицинского характера в виде помещения ее в специализированное медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что девушка-сиделка жестоко избила свою 95-летнюю подопечную после просьбы измерить давление. Нанятая сотрудница ответила, что «ей за это не платят». Старушка процитировала стих о человечности, после чего сиделка повалила ее на пол и начала бить и пинать. В результате полученных травм пенсионерка скончалась.
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