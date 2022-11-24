Оскорбившему новые регионы РФ депутату Затулину предложили перечитать Конституцию

Сенатор Клишас напомнил депутату Затулину о принадлежности Донбасса, Херсонщины и Запорожья

25 ноября 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Клишас напомнил, что новые регионы вошли в состав России в результате референдумов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Депутату Государственной думы Константину Затулину стоит еще раз прочесть Конституцию РФ, чтобы усвоить принадлежность Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Такое мнение озвучил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Затулину стоит еще раз прочитать Конституцию и усвоить, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вернулись в состав России по итогам волеизъявления людей и по решению парламента и президента [РФ Владимира Путина]. Это исторический выбор, который оплачен кровью проживающих в новых регионах людей и наших военных», — сказал Клишас в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее Затулин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» усомнился в том, что угроза атак Киева на новые российские регионы является поводом для использования ядерного оружия в качестве защиты, фактически назвав присоединенные территории второсортными. По его мнению, эти субъекты являются «спорной с Украиной территорией», поэтому действие российской Ядерной доктрины на них может не распространяться. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в ходе референдумов. В начале октября власти опубликовали измененную Конституцию России, где в составе страны указаны все четыре территории.

Депутату Государственной думы Константину Затулину стоит еще раз прочесть Конституцию РФ, чтобы усвоить принадлежность Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Такое мнение озвучил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Затулину стоит еще раз прочитать Конституцию и усвоить, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вернулись в состав России по итогам волеизъявления людей и по решению парламента и президента [РФ Владимира Путина]. Это исторический выбор, который оплачен кровью проживающих в новых регионах людей и наших военных», — сказал Клишас в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее Затулин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» усомнился в том, что угроза атак Киева на новые российские регионы является поводом для использования ядерного оружия в качестве защиты, фактически назвав присоединенные территории второсортными. По его мнению, эти субъекты являются «спорной с Украиной территорией», поэтому действие российской Ядерной доктрины на них может не распространяться. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в ходе референдумов. В начале октября власти опубликовали измененную Конституцию России, где в составе страны указаны все четыре территории.