На обеспечение жителей Свердловской области качественной питьевой водой правительство РФ выделит 887 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В 2023—2024 годах более 887 млн рублей будет направлено Свердловской области на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки „Южная“. Станция в поселке Черноисточинск, близ Нижнего Тагила, должна начать работу в 2024 году. Это обеспечит качественной водой более 200 тысяч жителей региона», — говорится в тексте распоряжения.
Улучшение инфраструктуры водоснабжения проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода». Цель проекта — обеспечение питьевой водой из централизованных источников 88,8 процентов населения страны.
Ранее URA.RU сообщало об экологическом проекте, который позволит улучшить воздух в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Предприятие ЕВРАЗ НТМК запустило проект в рамках программы «Чистый воздух», уменьшающий выбросы с коксохимического производства.
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