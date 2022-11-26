26 ноября 2022
25 ноября 2022

Правительство России обеспечит питьевой водой жителей Свердловской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гигиена, вода из крана, мытье рук, водоснабжение, руки
Жители Свердловской области будут обеспечены питьевой водой Фото:

На обеспечение жителей Свердловской области качественной питьевой водой правительство РФ выделит 887 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В 2023—2024 годах более 887 млн рублей будет направлено Свердловской области на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки „Южная“. Станция в поселке Черноисточинск, близ Нижнего Тагила, должна начать работу в 2024 году. Это обеспечит качественной водой более 200 тысяч жителей региона», — говорится в тексте распоряжения.

Улучшение инфраструктуры водоснабжения проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода». Цель проекта — обеспечение питьевой водой из централизованных источников 88,8 процентов населения страны.

Субсидии федерального бюджета

Ранее URA.RU сообщало об экологическом проекте, который позволит улучшить воздух в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Предприятие ЕВРАЗ НТМК запустило проект в рамках программы «Чистый воздух», уменьшающий выбросы с коксохимического производства.

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На обеспечение жителей Свердловской области качественной питьевой водой правительство РФ выделит 887 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «В 2023—2024 годах более 887 млн рублей будет направлено Свердловской области на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки „Южная“. Станция в поселке Черноисточинск, близ Нижнего Тагила, должна начать работу в 2024 году. Это обеспечит качественной водой более 200 тысяч жителей региона», — говорится в тексте распоряжения. Улучшение инфраструктуры водоснабжения проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода». Цель проекта — обеспечение питьевой водой из централизованных источников 88,8 процентов населения страны. Ранее URA.RU сообщало об экологическом проекте, который позволит улучшить воздух в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Предприятие ЕВРАЗ НТМК запустило проект в рамках программы «Чистый воздух», уменьшающий выбросы с коксохимического производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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