Вандалы обокрали остановку в пермском городе. Фото

30 ноября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Злоумышленники вытащили все панели и стекла с остановки Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Березниках (Пермский край) вандалы украли все панели и стекла с одной из остановок города. Об этом местные жители сообщили в группе «Черный список Березники». «Кто ворует стенки остановок и зачем? И почему еще не установлены скрытые камеры высокого разрешения чтобы это выяснить?» — возмущается автор поста. Кража произошла на остановке на улице Карла Маркса. В ГУ МВД по Пермскому краю отправлен запрос. Ранее администрация города сообщала об установке 15 камер видеонаблюдения на остановочных павильонах. Это было сделано после нескольких случаев вандализма на обновленных остановках. С остановки сняли все стекла и панели «Черный список Березники» в vk.com

В Березниках (Пермский край) вандалы украли все панели и стекла с одной из остановок города. Об этом местные жители сообщили в группе «Черный список Березники». «Кто ворует стенки остановок и зачем? И почему еще не установлены скрытые камеры высокого разрешения чтобы это выяснить?» — возмущается автор поста. Кража произошла на остановке на улице Карла Маркса. В ГУ МВД по Пермскому краю отправлен запрос. Ранее администрация города сообщала об установке 15 камер видеонаблюдения на остановочных павильонах. Это было сделано после нескольких случаев вандализма на обновленных остановках.