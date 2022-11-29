Злоумышленники вытащили все панели и стекла с остановки
В Березниках (Пермский край) вандалы украли все панели и стекла с одной из остановок города. Об этом местные жители сообщили в группе «Черный список Березники».
«Кто ворует стенки остановок и зачем? И почему еще не установлены скрытые камеры высокого разрешения чтобы это выяснить?» — возмущается автор поста. Кража произошла на остановке на улице Карла Маркса. В ГУ МВД по Пермскому краю отправлен запрос.
Ранее администрация города сообщала об установке 15 камер видеонаблюдения на остановочных павильонах. Это было сделано после нескольких случаев вандализма на обновленных остановках.
С остановки сняли все стекла и панели
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