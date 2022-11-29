29 ноября 2022

Вандалы обокрали остановку в пермском городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, скамейка, остановка
Злоумышленники вытащили все панели и стекла с остановки Фото:

В Березниках (Пермский край) вандалы украли все панели и стекла с одной из остановок города. Об этом местные жители сообщили в группе «Черный список Березники».

«Кто ворует стенки остановок и зачем? И почему еще не установлены скрытые камеры высокого разрешения чтобы это выяснить?» — возмущается автор поста. Кража произошла на остановке на улице Карла Маркса. В ГУ МВД по Пермскому краю отправлен запрос.

Ранее администрация города сообщала об установке 15 камер видеонаблюдения на остановочных павильонах. Это было сделано после нескольких случаев вандализма на обновленных остановках.

С остановки сняли все стекла и панели

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В Березниках (Пермский край) вандалы украли все панели и стекла с одной из остановок города. Об этом местные жители сообщили в группе «Черный список Березники». «Кто ворует стенки остановок и зачем? И почему еще не установлены скрытые камеры высокого разрешения чтобы это выяснить?» — возмущается автор поста. Кража произошла на остановке на улице Карла Маркса. В ГУ МВД по Пермскому краю отправлен запрос. Ранее администрация города сообщала об установке 15 камер видеонаблюдения на остановочных павильонах. Это было сделано после нескольких случаев вандализма на обновленных остановках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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