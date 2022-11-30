Захарова пригласила Зеленского в Крым

30 ноября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Зеленский может приехать в Крым вместе со своими журналистами, заявила Захарова Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Крым. Со своим предложением она выступила в ходе пресс-конференции российского министерства. Ранее президент Украины изъявил желание посетить полуостров после своей победы в российско-украинском конфликте. «А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте. Если хотите интервью дать, возьмите украинских журналистов. Группу побольше журналистов возьмите, чтобы все все видели», — заявила Захарова. Трансляция ее выступления велась на телеканале «Россия 24». Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Ранее Зеленский изъявил желание посетить Крым после своей победы в конфликте с Россией, передает RT. Его идею поддержал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, заявляя, что посетит набережную Ялты в Крыму уже через полгода, когда полуостров уже якобы будет под контролем украинской стороны. А замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщал о способности украинской армии взять Крым под свой контроль уже в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». В ответ на это депутат Госдумы России, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в разговоре с URA.RU призвал подготовиться к «серьезной обороне» полуострова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Крым. Со своим предложением она выступила в ходе пресс-конференции российского министерства. Ранее президент Украины изъявил желание посетить полуостров после своей победы в российско-украинском конфликте. «А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте. Если хотите интервью дать, возьмите украинских журналистов. Группу побольше журналистов возьмите, чтобы все все видели», — заявила Захарова. Трансляция ее выступления велась на телеканале «Россия 24». Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Ранее Зеленский изъявил желание посетить Крым после своей победы в конфликте с Россией, передает RT. Его идею поддержал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, заявляя, что посетит набережную Ялты в Крыму уже через полгода, когда полуостров уже якобы будет под контролем украинской стороны. А замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщал о способности украинской армии взять Крым под свой контроль уже в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». В ответ на это депутат Госдумы России, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в разговоре с URA.RU призвал подготовиться к «серьезной обороне» полуострова.