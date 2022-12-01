В Свердловскую область поступило более 50 тысяч карантинной продукции из Алтая

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Агрофирма. Губернатор. Ханты-Мансийск, семена, посадка, растения, агрономы
В Свердловской области уничтожили семена карантинных сорных растений Фото:

В Свердловскую область поступило 56 тысяч карантинной продукции из Алтайского края. Семена овощных и цветочных растений прибыли в область на автомобильном транспорте. Информация об этом появилась на сайте референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«В адрес организации в Свердловской области автомобильным транспортом поступила карантинная продукция из Алтайского края — семена овощных и цветочных растений в количестве 56 тысяч пакетов. Проведение государственного карантинного фитосанитарного контроля помогло выявить семена карантинных сорных растений», — сообщает Россельхознадзор по Свердловской области.

В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция уничтожена собственником. Работа проводилась в присутствии должностного лица отдела карантинного фитосанитарного контроля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян базилика.

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В Свердловскую область поступило 56 тысяч карантинной продукции из Алтайского края. Семена овощных и цветочных растений прибыли в область на автомобильном транспорте. Информация об этом появилась на сайте референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «В адрес организации в Свердловской области автомобильным транспортом поступила карантинная продукция из Алтайского края — семена овощных и цветочных растений в количестве 56 тысяч пакетов. Проведение государственного карантинного фитосанитарного контроля помогло выявить семена карантинных сорных растений», — сообщает Россельхознадзор по Свердловской области. В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция уничтожена собственником. Работа проводилась в присутствии должностного лица отдела карантинного фитосанитарного контроля. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян базилика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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