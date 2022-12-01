В Свердловскую область поступило более 50 тысяч карантинной продукции из Алтая

В Свердловской области уничтожили семена карантинных сорных растений Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Свердловскую область поступило 56 тысяч карантинной продукции из Алтайского края. Семена овощных и цветочных растений прибыли в область на автомобильном транспорте. Информация об этом появилась на сайте референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«В адрес организации в Свердловской области автомобильным транспортом поступила карантинная продукция из Алтайского края — семена овощных и цветочных растений в количестве 56 тысяч пакетов. Проведение государственного карантинного фитосанитарного контроля помогло выявить семена карантинных сорных растений», — сообщает Россельхознадзор по Свердловской области.

В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция уничтожена собственником. Работа проводилась в присутствии должностного лица отдела карантинного фитосанитарного контроля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян базилика.