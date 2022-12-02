Свердловский солдат погиб во время спецоперации на Украине

Свердловчанин Сергей Холин погиб во время спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В ходе проведения специальной военной операции, которая проходит на территории Украины, погиб 43-летний военнослужащий из поселка Лосиный (Свердловская область) Сергей Холин. Об этом сообщил мэр Березовского (Лосиный входит в состав Березовского ГО — прим. ред.) Евгений Писцов в своем официальном telegram-канале.

«В поселке Лосиный состоится прощание с березовчанином Сергеем Холиным, погибшим во время специальной военной операции. В июне 1997 года он был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Служил в 876 роте специального назначения генерального разведывательного управления. Неоднократно привлекался для выполнения боевых задач», — сообщает Евгений Писцов.

За время службы Холин успел поучаствовать в нескольких вооруженных конфликтах. «В декабре 2014 года добровольцем ушел на Донбасс. В 2017 году Сергей уехал в первую командировку в Сирию, где получил ранение, был контужен. В 2018 году — снова Сирия. 2020 год — Ливия. 2021 — Центральная Африканская республика. 2022 — Украина», — передает мэр Березовского.

В 2018 году Указом президента РФ Владимира Путина свердловчанин был награжден медалью «За отвагу», спустя два года получил медаль «За освобождение Шугалея и Суэйфана». Также свердловский боец получил медаль в Сирии в 2017 году «За победу над ИГИЛ* (запрещенная на территории РФ террористическая организация)».

У Сергея Холина остались трое детей — два сына и дочь. Прощание с погибшим свердловчанином пройдет 3 декабря в 12 часов в Доме культуры в поселке Лосиный.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.