В Свердловской области две сотни единиц спецтехники вышли убирать снег

В Свердловской области сотни единиц уборочной техники устраняют последствия сильного снегопада. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«В западной, центральной, южной и восточной части региона работает 248 единиц техники, в том числе 210 комбинированных дорожных машин, 21 автомобиль с отвалом и девять автогрейдеров. Для устранения обледенения на дорогах израсходовано 100 тонн песка и 5500 тонн пескосоляной смеси», — рассказали в департаменте.
Ограничений движения на трассах регионального значения не зафиксировано. Работы ведутся до полного устранения гололеда и последствий выпадения осадков.
Ранее URA.RU сообщало о работе дорожных служб Екатеринбурга по уборке снега. Дорожники работали круглосуточно для недопущения пробок и заторов по причине снегопада.
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