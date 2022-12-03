03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Свердловской области две сотни единиц спецтехники вышли убирать снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, зима, коммунальщики, снег в городе
Две сотни единиц спецтехники чистят снег в Свердловской области Фото:

В Свердловской области сотни единиц уборочной техники устраняют последствия сильного снегопада. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«В западной, центральной, южной и восточной части региона работает 248 единиц техники, в том числе 210 комбинированных дорожных машин, 21 автомобиль с отвалом и девять автогрейдеров. Для устранения обледенения на дорогах израсходовано 100 тонн песка и 5500 тонн пескосоляной смеси», — рассказали в департаменте.

Ограничений движения на трассах регионального значения не зафиксировано. Работы ведутся до полного устранения гололеда и последствий выпадения осадков.

Ранее URA.RU сообщало о работе дорожных служб Екатеринбурга по уборке снега. Дорожники работали круглосуточно для недопущения пробок и заторов по причине снегопада.

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В Свердловской области сотни единиц уборочной техники устраняют последствия сильного снегопада. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «В западной, центральной, южной и восточной части региона работает 248 единиц техники, в том числе 210 комбинированных дорожных машин, 21 автомобиль с отвалом и девять автогрейдеров. Для устранения обледенения на дорогах израсходовано 100 тонн песка и 5500 тонн пескосоляной смеси», — рассказали в департаменте. Ограничений движения на трассах регионального значения не зафиксировано. Работы ведутся до полного устранения гололеда и последствий выпадения осадков. Ранее URA.RU сообщало о работе дорожных служб Екатеринбурга по уборке снега. Дорожники работали круглосуточно для недопущения пробок и заторов по причине снегопада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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