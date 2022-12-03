В Свердловской области две сотни единиц спецтехники вышли убирать снег

04 декабря 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Две сотни единиц спецтехники чистят снег в Свердловской области Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области сотни единиц уборочной техники устраняют последствия сильного снегопада. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «В западной, центральной, южной и восточной части региона работает 248 единиц техники, в том числе 210 комбинированных дорожных машин, 21 автомобиль с отвалом и девять автогрейдеров. Для устранения обледенения на дорогах израсходовано 100 тонн песка и 5500 тонн пескосоляной смеси», — рассказали в департаменте. Ограничений движения на трассах регионального значения не зафиксировано. Работы ведутся до полного устранения гололеда и последствий выпадения осадков. Ранее URA.RU сообщало о работе дорожных служб Екатеринбурга по уборке снега. Дорожники работали круглосуточно для недопущения пробок и заторов по причине снегопада.

В Свердловской области сотни единиц уборочной техники устраняют последствия сильного снегопада. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «В западной, центральной, южной и восточной части региона работает 248 единиц техники, в том числе 210 комбинированных дорожных машин, 21 автомобиль с отвалом и девять автогрейдеров. Для устранения обледенения на дорогах израсходовано 100 тонн песка и 5500 тонн пескосоляной смеси», — рассказали в департаменте. Ограничений движения на трассах регионального значения не зафиксировано. Работы ведутся до полного устранения гололеда и последствий выпадения осадков. Ранее URA.RU сообщало о работе дорожных служб Екатеринбурга по уборке снега. Дорожники работали круглосуточно для недопущения пробок и заторов по причине снегопада.