Свердловские застройщики столкнулись с нехваткой кадров из-за массового исхода мигрантов

В регионе наблюдается нехватка кадров в сфере строительства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Свердловской области наблюдается кадровый дефицит в строительной сфере. Одна из причин — нехватка мигрантов в связи с возвращением части из них на родину. Об этом URA.RU рассказали в Исследовательском центре Зарплаты.ру.

«На сервисе Зарплата.ру заметно увеличилось количество вакансий в строительстве в регионе. Кроме того, у большинства востребованных специалистов сферы наблюдается рост заработных плат, что говорит о кадровом дефиците и конкуренции среди работодателей за сотрудников. Также отмечается нехватка мигрантов, в связи с возвращением части из них на родину, поскольку спрос на рабочих в странах СНГ увеличился из-за переноса некоторых российских инвестпроектов», — сказано в сообщении.

Среди основных причин, которые влияют на текущую ситуацию: демографическая яма девяностых. Ежегодно снижается количество соискателей в возрастных группах 18-25 лет и 25-35 лет. «По данным Зарплаты.ру, наибольшее увеличение количества вакансий в строительной отрасли наблюдается по следующим позициям: инженер по эксплуатации, инженер ПТО, маляр, сварщик и электромонтажник», — сказано в сообщении сервиса.

Ранее URA.RU писало, что на фоне массового отъезда мигрантов из Свердловской области резко выросло количество вакансий в некоторых профессиональных сферах. В отрасли ЖКХ по сравнению с началом года количество вакансий выросло на 24%. В отрасли общепита и гостеприимства — на 28%.