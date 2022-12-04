04 декабря 2022
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02 декабря 2022

Свердловские застройщики столкнулись с нехваткой кадров из-за массового исхода мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, новостройки, стройка, жилищное строительство
В регионе наблюдается нехватка кадров в сфере строительства Фото:

В Свердловской области наблюдается кадровый дефицит в строительной сфере. Одна из причин — нехватка мигрантов в связи с возвращением части из них на родину. Об этом URA.RU рассказали в Исследовательском центре Зарплаты.ру.

«На сервисе Зарплата.ру заметно увеличилось количество вакансий в строительстве в регионе. Кроме того, у большинства востребованных специалистов сферы наблюдается рост заработных плат, что говорит о кадровом дефиците и конкуренции среди работодателей за сотрудников. Также отмечается нехватка мигрантов, в связи с возвращением части из них на родину, поскольку спрос на рабочих в странах СНГ увеличился из-за переноса некоторых российских инвестпроектов», — сказано в сообщении.

Среди основных причин, которые влияют на текущую ситуацию: демографическая яма девяностых. Ежегодно снижается количество соискателей в возрастных группах 18-25 лет и 25-35 лет. «По данным Зарплаты.ру, наибольшее увеличение количества вакансий в строительной отрасли наблюдается по следующим позициям: инженер по эксплуатации, инженер ПТО, маляр, сварщик и электромонтажник», — сказано в сообщении сервиса.

Ранее URA.RU писало, что на фоне массового отъезда мигрантов из Свердловской области резко выросло количество вакансий в некоторых профессиональных сферах. В отрасли ЖКХ по сравнению с началом года количество вакансий выросло на 24%. В отрасли общепита и гостеприимства — на 28%.

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В Свердловской области наблюдается кадровый дефицит в строительной сфере. Одна из причин — нехватка мигрантов в связи с возвращением части из них на родину. Об этом URA.RU рассказали в Исследовательском центре Зарплаты.ру. «На сервисе Зарплата.ру заметно увеличилось количество вакансий в строительстве в регионе. Кроме того, у большинства востребованных специалистов сферы наблюдается рост заработных плат, что говорит о кадровом дефиците и конкуренции среди работодателей за сотрудников. Также отмечается нехватка мигрантов, в связи с возвращением части из них на родину, поскольку спрос на рабочих в странах СНГ увеличился из-за переноса некоторых российских инвестпроектов», — сказано в сообщении. Среди основных причин, которые влияют на текущую ситуацию: демографическая яма девяностых. Ежегодно снижается количество соискателей в возрастных группах 18-25 лет и 25-35 лет. «По данным Зарплаты.ру, наибольшее увеличение количества вакансий в строительной отрасли наблюдается по следующим позициям: инженер по эксплуатации, инженер ПТО, маляр, сварщик и электромонтажник», — сказано в сообщении сервиса. Ранее URA.RU писало, что на фоне массового отъезда мигрантов из Свердловской области резко выросло количество вакансий в некоторых профессиональных сферах. В отрасли ЖКХ по сравнению с началом года количество вакансий выросло на 24%. В отрасли общепита и гостеприимства — на 28%.
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