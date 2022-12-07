Кулеба: Украину никто не подталкивает к переговорам с Россией

07 декабря 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Украину никто не инструктирует, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине никто не указывает и не подталкивает к переговорам с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба. У главы МИД спросили, раздражает ли его, что «некоторые из партнеров Украины говорят начать переговоры с Россией сейчас?». «Я не раздражаюсь, потому что никто не говорит нам об этом», — приводит NHK слова Кулебы. Министр сказал, что Украину никто не инструктирует и тем более не давит просьбой начать переговоры с Россией. «Этого не происходит так как все понимают реальность событий», — добавил он. Ранее на опросе граждан США большинство американцев сошлись во мнениях, что власти Соединенных Штатов должны призвать Украину заключить мирное соглашение с Россией. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с Украиной пройдут, когда будут достигнуты определенные цели в специальной военной операции (СВО).

Украине никто не указывает и не подталкивает к переговорам с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба. У главы МИД спросили, раздражает ли его, что «некоторые из партнеров Украины говорят начать переговоры с Россией сейчас?». «Я не раздражаюсь, потому что никто не говорит нам об этом», — приводит NHK слова Кулебы. Министр сказал, что Украину никто не инструктирует и тем более не давит просьбой начать переговоры с Россией. «Этого не происходит так как все понимают реальность событий», — добавил он. Ранее на опросе граждан США большинство американцев сошлись во мнениях, что власти Соединенных Штатов должны призвать Украину заключить мирное соглашение с Россией. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с Украиной пройдут, когда будут достигнуты определенные цели в специальной военной операции (СВО).