Кулеба: Украину никто не подталкивает к переговорам с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украину никто не инструктирует, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине никто не указывает и не подталкивает к переговорам с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба.

У главы МИД спросили, раздражает ли его, что «некоторые из партнеров Украины говорят начать переговоры с Россией сейчас?». «Я не раздражаюсь, потому что никто не говорит нам об этом», — приводит NHK слова Кулебы.

Министр сказал, что Украину никто не инструктирует и тем более не давит просьбой начать переговоры с Россией. «Этого не происходит так как все понимают реальность событий», — добавил он.

Ранее на опросе граждан США большинство американцев сошлись во мнениях, что власти Соединенных Штатов должны призвать Украину заключить мирное соглашение с Россией. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с Украиной пройдут, когда будут достигнуты определенные цели в специальной военной операции (СВО).

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Украине никто не указывает и не подталкивает к переговорам с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба. У главы МИД спросили, раздражает ли его, что «некоторые из партнеров Украины говорят начать переговоры с Россией сейчас?». «Я не раздражаюсь, потому что никто не говорит нам об этом», — приводит NHK слова Кулебы. Министр сказал, что Украину никто не инструктирует и тем более не давит просьбой начать переговоры с Россией. «Этого не происходит так как все понимают реальность событий», — добавил он. Ранее на опросе граждан США большинство американцев сошлись во мнениях, что власти Соединенных Штатов должны призвать Украину заключить мирное соглашение с Россией. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с Украиной пройдут, когда будут достигнуты определенные цели в специальной военной операции (СВО).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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