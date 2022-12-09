Спецоперация завершится полным разоружением и искоренением Украине извне. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
«Основной и главной целью СВО была и остается ликвидация нападения национальной безопасности России со стороны гибридного режима, выстроенного Западом на территории Украины», — передает слова Родиона Мирошника ТАСС. По его мнению, для прекращения конфликта на Украине необходимо расформировать все военные организации и ликвидировать состояние страны извне.
При этом бывший посол ЛНР в Москве отметил, что Украиной движут интересы западных стран, которые вооружают ее и провоцируют конфликт ради собственных интересов. «Искоренение нацизма и уголовных преступлений среди военных — это уже ликвидация последствий длительного иностранного исследования в стране и ее народе», — дополнил Роман Мирошник.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. РФ и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но у сторон не получилось договориться. Россия все еще открыта к дипломатии, в отличие от украинской стороны.
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Спецоперация завершится полным разоружением и искоренением Украине извне. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Основной и главной целью СВО была и остается ликвидация нападения национальной безопасности России со стороны гибридного режима, выстроенного Западом на территории Украины», — передает слова Родиона Мирошника ТАСС. По его мнению, для прекращения конфликта на Украине необходимо расформировать все военные организации и ликвидировать состояние страны извне. При этом бывший посол ЛНР в Москве отметил, что Украиной движут интересы западных стран, которые вооружают ее и провоцируют конфликт ради собственных интересов. «Искоренение нацизма и уголовных преступлений среди военных — это уже ликвидация последствий длительного иностранного исследования в стране и ее народе», — дополнил Роман Мирошник. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. РФ и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но у сторон не получилось договориться. Россия все еще открыта к дипломатии, в отличие от украинской стороны.