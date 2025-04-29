Минфин предложил ввести транспортные и земельные льготы для участников СВО

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Для участников СВО и их родных хотят ввести новые льготы
Для участников СВО и их родных хотят ввести новые льготы Фото:

Министерство финансов РФ выступило с инициативой по введению налоговых льгот для участников спецоперации в части транспортного и земельного налогов. Эта же мера касается и их семей. Информация размещена на сайте министерства. 

«Установление льготы по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе. Также планируется предоставить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для семей с несколькими детьми. В числе дополнительных мер предлагается освободить граждан от уплаты туристического сбора при прохождении санаторно-курортного лечения.

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Министерство финансов РФ выступило с инициативой по введению налоговых льгот для участников спецоперации в части транспортного и земельного налогов. Эта же мера касается и их семей. Информация размещена на сайте министерства.  «Установление льготы по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе. Также планируется предоставить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для семей с несколькими детьми. В числе дополнительных мер предлагается освободить граждан от уплаты туристического сбора при прохождении санаторно-курортного лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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