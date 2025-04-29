Минфин предложил ввести транспортные и земельные льготы для участников СВО

Министерство финансов РФ выступило с инициативой по введению налоговых льгот для участников спецоперации в части транспортного и земельного налогов. Эта же мера касается и их семей. Информация размещена на сайте министерства.
«Установление льготы по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе. Также планируется предоставить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для семей с несколькими детьми. В числе дополнительных мер предлагается освободить граждан от уплаты туристического сбора при прохождении санаторно-курортного лечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.