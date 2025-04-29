Песков: Украина продолжает отказываться от мирного диалога с РФ

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Песков подчеркнул, что Украина отказывается от диалога с Россией
Песков подчеркнул, что Украина отказывается от диалога с Россией Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к диалогу с Украиной, не выставляя предварительных условий. Однако вторая сторона продолжает отказываться от этого. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно говорил, что РФ готова начать переговоры без предварительных условий», — заявил Песков корреспонденту URA.RU. Однако, отметил он, Украина продолжает отказываться от диалога. Подобное является манипуляцией.

Кроме того, существуют сложности из-за нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Но при этом переговоры все так же являются более важным аспектом.

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Глава России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к диалогу с Украиной, не выставляя предварительных условий. Однако вторая сторона продолжает отказываться от этого. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин неоднократно говорил, что РФ готова начать переговоры без предварительных условий», — заявил Песков корреспонденту URA.RU. Однако, отметил он, Украина продолжает отказываться от диалога. Подобное является манипуляцией. Кроме того, существуют сложности из-за нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Но при этом переговоры все так же являются более важным аспектом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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