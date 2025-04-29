Глава России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к диалогу с Украиной, не выставляя предварительных условий. Однако вторая сторона продолжает отказываться от этого. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин неоднократно говорил, что РФ готова начать переговоры без предварительных условий», — заявил Песков корреспонденту URA.RU. Однако, отметил он, Украина продолжает отказываться от диалога. Подобное является манипуляцией.
Кроме того, существуют сложности из-за нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Но при этом переговоры все так же являются более важным аспектом.
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