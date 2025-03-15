Более ста боевиков ВСУ попали в котел западнее Суджи

Более 100 украинских военнослужащих оказались в окружении западнее города Суджа в Курской области. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Витязь.
«Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи», — сообщил Витязь в беседе с РИА Новости. По его словам, украинские военные не имеют возможности вырваться из окружения, по ним работает артиллерия. Это, подчеркнул офицер, «настоящий котел».
Вторжение ВСУ в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Россия остановила их продвижение, однако Киев постоянно посылал туда новые резервы. 8 марта 2025 года ВС РФ объявили о масштабном наступлении, в ходе которого была освобождена практически вся оккупированная под Курском земля, в том числе — важный город Суджа. Под контролем противника в данном регионе остается всего несколько мелких населенных пунктов. По сообщениям зарубежных СМИ, бойцы ВСУ бегут из атакованной ими области на территорию Украины.
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