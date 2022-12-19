Kronen Zeitung: в Австрии задержали грека за шпионаж в пользу РФ

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Клипарт. Греция. Крит, флаг греции
В издании заявили, что задержанный грек — сын дипломата Фото:

В Вене был задержан гражданин Греции. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.

«Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса», — пишет Kronen Zeitung. По мнению издания, задержанным является сын дипломата, который якобы передавал РФ информацию за крупные денежные суммы.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский заявил, что У РФ есть агенты в оборонном секторе Украины. По его мнению, они передают информацию в Москву, что дает возможность предвидеть действия ВСУ на поле боя.

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В Вене был задержан гражданин Греции. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ. «Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса», — пишет Kronen Zeitung. По мнению издания, задержанным является сын дипломата, который якобы передавал РФ информацию за крупные денежные суммы. Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский заявил, что У РФ есть агенты в оборонном секторе Украины. По его мнению, они передают информацию в Москву, что дает возможность предвидеть действия ВСУ на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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