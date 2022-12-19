Kronen Zeitung: в Австрии задержали грека за шпионаж в пользу РФ

В Вене был задержан гражданин Греции. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.
«Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса», — пишет Kronen Zeitung. По мнению издания, задержанным является сын дипломата, который якобы передавал РФ информацию за крупные денежные суммы.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский заявил, что У РФ есть агенты в оборонном секторе Украины. По его мнению, они передают информацию в Москву, что дает возможность предвидеть действия ВСУ на поле боя.
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В Вене был задержан гражданин Греции. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ. «Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса», — пишет Kronen Zeitung. По мнению издания, задержанным является сын дипломата, который якобы передавал РФ информацию за крупные денежные суммы. Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский заявил, что У РФ есть агенты в оборонном секторе Украины. По его мнению, они передают информацию в Москву, что дает возможность предвидеть действия ВСУ на поле боя.