Kronen Zeitung: в Австрии задержали грека за шпионаж в пользу РФ

19 декабря 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

В издании заявили, что задержанный грек — сын дипломата Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Вене был задержан гражданин Греции. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ. «Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса», — пишет Kronen Zeitung . По мнению издания, задержанным является сын дипломата, который якобы передавал РФ информацию за крупные денежные суммы. Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский заявил, что У РФ есть агенты в оборонном секторе Украины. По его мнению, они передают информацию в Москву, что дает возможность предвидеть действия ВСУ на поле боя.

В Вене был задержан гражданин Греции. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ. «Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса», — пишет Kronen Zeitung. По мнению издания, задержанным является сын дипломата, который якобы передавал РФ информацию за крупные денежные суммы. Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский заявил, что У РФ есть агенты в оборонном секторе Украины. По его мнению, они передают информацию в Москву, что дает возможность предвидеть действия ВСУ на поле боя.