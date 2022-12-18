Челябинский губернатор выступил со спецобращением из-за морозов, дождей и снегопадов

Алексей Текслер призвал дорожные службы усилить работу в ряде муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 декабря опубликовал срочное обращение к дорожным службам региона. Он призвал их усилить уборку в связи с погодными аномалиями.

«Погода не радует: вчера обильные снегопады, сегодня дождь и плюсовая температура, а уже завтра резкое похолодание. Вся дорожная техника должна быть привлечена к уборке», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что главы муниципалитетов и министерство дорожного хозяйства должны контролировать ситуацию на дорогах в штабном режиме. А автомобилисты могут сообщать о проблемах в приемную губернатора.

Погода в Челябинской области начала меняться 17 и 18 декабря. Начавшийся сильный снегопад на фоне пришедших плюсовых температур сменился мокрым снегом. Тот, в свою очередь, перешел в дождь — продолжившийся утром 19 декабря. Из-за образования гололеда в аэропорту Челябинска задержали рейсы, в части муниципалитетов власти не рискнули отправить за учениками школьные автобусы — и занятия перевели в дистанционный режим. Уже к вечеру понедельника синоптики обещают возвращение морозов, что серьезно усугубит ситуацию.