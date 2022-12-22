Путин дал особые полномочия Мишустину из-за санкций

Президент России Владимир Путин предоставил главе правительства РФ Михаилу Мишустину право выдавать разрешения на сделки с лицами, против которых направлены российские санкции. Соответствующий документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.
«О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», — говорится в документе. Соответствующие изменения предоставляют российскому правительству право предоставления временного разрешения на сделки с лицами, подпадающими под российские контрсанкции.
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Президент России Владимир Путин предоставил главе правительства РФ Михаилу Мишустину право выдавать разрешения на сделки с лицами, против которых направлены российские санкции. Соответствующий документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации. «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», — говорится в документе. Соответствующие изменения предоставляют российскому правительству право предоставления временного разрешения на сделки с лицами, подпадающими под российские контрсанкции.