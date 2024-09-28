На американскую кинокомпанию подали в суд из-за сериала о Гарри Поттере

На кинокомпанию Warner Bros подали в суд из-за сериала о Гарри Поттере

28 сентября 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Сериал о Гарри Поттере анонсировали в 2023 году Фото: Илья Московец © URA.RU Кинокомпании Warner Bros. предстоит защищать свои интересы в суде перед британским медиаконгламератом Sky Goup. Последние заявили о нарушении соглашения, согласно которому кинокомпания должна была производить и финансировать четыре сериала в год, в их числе и новую серию фильмов о Гарри Поттере. Их Sky Group планировал эксклюзивно показывать европейским зрителям. Однако Warner Bros. оставила сериал о Гарри Поттере себе, чтобы показать его зрителям кинокомпании Max. «Warner Bros. обязалась предлагать Sky совместно финансировать и производить четыре сериала в год, которые медиаконгломерат сможет эксклюзивно распространять среди британских и европейских зрителей. Вопреки этому Warner Bros. не выполнила условия и решила оставить себе сериал о Гарри Поттере», — следует из судебных документов. С ними ознакомилось издание Financial Times. Сериал о Гарри Поттере по мотивам серии романов английской писательницы Джоан Роулинг в Warner Bros. анонсировали в 2023 году. Когда Sky Group спросили, почему их не пригласили к участию в работе над сериалом, в кинокомпании заявили, что ранее подписанный между ними договор не распространяется на экранизацию о Гарри-Поттере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кинокомпании Warner Bros. предстоит защищать свои интересы в суде перед британским медиаконгламератом Sky Goup. Последние заявили о нарушении соглашения, согласно которому кинокомпания должна была производить и финансировать четыре сериала в год, в их числе и новую серию фильмов о Гарри Поттере. Их Sky Group планировал эксклюзивно показывать европейским зрителям. Однако Warner Bros. оставила сериал о Гарри Поттере себе, чтобы показать его зрителям кинокомпании Max. «Warner Bros. обязалась предлагать Sky совместно финансировать и производить четыре сериала в год, которые медиаконгломерат сможет эксклюзивно распространять среди британских и европейских зрителей. Вопреки этому Warner Bros. не выполнила условия и решила оставить себе сериал о Гарри Поттере», — следует из судебных документов. С ними ознакомилось издание Financial Times. Сериал о Гарри Поттере по мотивам серии романов английской писательницы Джоан Роулинг в Warner Bros. анонсировали в 2023 году. Когда Sky Group спросили, почему их не пригласили к участию в работе над сериалом, в кинокомпании заявили, что ранее подписанный между ними договор не распространяется на экранизацию о Гарри-Поттере.