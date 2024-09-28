Врач рассказал, как кофе поможет в борьбе с деменцией. Видео

Врач Кондрахин: кофеин улучшает мозговое кровообращение
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкус странствий». Пермь, общепит, чашка, кафе, ресторан, кофе, рука, пенка
Важно пить кофе в умеренных количествах, чтобы не навредить сердцу, добавил врач-кардиолог Фото:

Употребление кофе может снизить риск развития деменции. Об этом сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин в интервью российского телеканала.

«Одним из полезных свойств является улучшение мозгового кровообращения», — цитирует Пятый канал заявление Кондрахина. Врач добавил, что содержащийся в кофе кофеин является ключевым компонентом, который улучшает мозговое кровообращение и, соответственно, защищает клетки мозга.

По словам эксперта, изменение головного кровообращения предотвращает ишемию клеток и развитие деменции. Однако важно контролировать состояние употребление этого напитка. Врач предостерегает от злоупотребления кофе, которое может нанести вред сердцу.

Ранее специалист в области диетологии Маргарита Королева заявляла, что кофе может служить профилактикой болезни Паркинсона. Поскольку кофеин положительно влияет на структуру мозга. Однако она подчеркнула, что не все заявления о пользе кофе обоснованы: например, влияние кофе на риск развития диабета может быть сведено на нет употреблением сладких продуктов, сообщает «Национальная служба новостей».

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Употребление кофе может снизить риск развития деменции. Об этом сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин в интервью российского телеканала. «Одним из полезных свойств является улучшение мозгового кровообращения», — цитирует Пятый канал заявление Кондрахина. Врач добавил, что содержащийся в кофе кофеин является ключевым компонентом, который улучшает мозговое кровообращение и, соответственно, защищает клетки мозга. По словам эксперта, изменение головного кровообращения предотвращает ишемию клеток и развитие деменции. Однако важно контролировать состояние употребление этого напитка. Врач предостерегает от злоупотребления кофе, которое может нанести вред сердцу. Ранее специалист в области диетологии Маргарита Королева заявляла, что кофе может служить профилактикой болезни Паркинсона. Поскольку кофеин положительно влияет на структуру мозга. Однако она подчеркнула, что не все заявления о пользе кофе обоснованы: например, влияние кофе на риск развития диабета может быть сведено на нет употреблением сладких продуктов, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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