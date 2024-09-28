ВС РФ уничтожили ПВД Украины с иностранными наемниками

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В ПВД под Одессой находились иностранные наемники ВСУ, заявили в сопротивлении
В ПВД под Одессой находились иностранные наемники ВСУ, заявили в сопротивлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) иностранных наемников ВСУ в Сергеевке (Одесская область). Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев. 

«Сообщают, что в Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — передали в ТАСС слова Сергея Лебедева. Он добавил, что удар был нанесен по ПВД, где размещались иностранные наемники.

Ранее российские военные уничтожили ПВД украинских бойцов в районе Звановки (ДНР). Также был нанесен удар по ПВД и цехам по производству, сборке и снаряжению беспилотников в зоне ответственности группировки «Юг».

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ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) иностранных наемников ВСУ в Сергеевке (Одесская область). Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.  «Сообщают, что в Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — передали в ТАСС слова Сергея Лебедева. Он добавил, что удар был нанесен по ПВД, где размещались иностранные наемники. Ранее российские военные уничтожили ПВД украинских бойцов в районе Звановки (ДНР). Также был нанесен удар по ПВД и цехам по производству, сборке и снаряжению беспилотников в зоне ответственности группировки «Юг».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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