ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) иностранных наемников ВСУ в Сергеевке (Одесская область). Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.
«Сообщают, что в Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — передали в ТАСС слова Сергея Лебедева. Он добавил, что удар был нанесен по ПВД, где размещались иностранные наемники.
Ранее российские военные уничтожили ПВД украинских бойцов в районе Звановки (ДНР). Также был нанесен удар по ПВД и цехам по производству, сборке и снаряжению беспилотников в зоне ответственности группировки «Юг».
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