Постпред Ульянов: МАГАТЭ может получить доказательства украинских атак на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси получит доказательства атак дронов ВСУ на Запорожскую АЭС в случае, если украинская армия совершит ошибку. На данный момент он не может подтвердить атак беспилотников Украины на станцию, потому что они летают «по непонятной траектории», сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Теоретически они могут появиться — украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий, но пока, благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами», — заявил Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что пока таких доказательств нет, МАГАТЭ ничего не может предъявить международному сообществу. Ульянов также отметил, что сам Гросси понимает, откуда идет угроза.
Ранее Гросси встретился с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в Вене. Они обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг ЗАЭС.
Глава МАГАТЭ заявлял, что обстановка вокруг станции нестабильна: происходят регулярные взрывы, боевые действия и атаки БПЛА. Все это вкупе с перебоями электроснабжения и другими взрывами увеличивают риск ядерной аварии. Его слова передает «Национальная служба новостей».
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