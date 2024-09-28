В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который похитил ребенка десять лет назад

28 сентября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Россиянин похитил ребенка у бывшей жены почти десять лет назад Фото: Илья Московец © URA.RU В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который почти десять лет назад похитил у жены их собственного ребенка. Россиянина, ранее объявленного в международный розыск, заметили в аэропорту Пулково. «Мальчик был похищен в Москве в июле 2014 года. На тот момент ему было четыре года. По решению суда ребенок после развода должен был оставаться с матерью, отцу был назначен порядок общения с сыном. Но Рябых это не устраивало. Он украл сына, когда тот гулял с бабушкой», — пишет Фонтанка. По факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело. В материале отметили, что в международный розыск отца мальчика объявили из-за другого преступления. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в 2016 году, когда россиянин скрывался в Санкт-Петербурге вместе с сыном, а приставы попытались забрать и передать ребенка матери. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который почти десять лет назад похитил у жены их собственного ребенка. Россиянина, ранее объявленного в международный розыск, заметили в аэропорту Пулково. «Мальчик был похищен в Москве в июле 2014 года. На тот момент ему было четыре года. По решению суда ребенок после развода должен был оставаться с матерью, отцу был назначен порядок общения с сыном. Но Рябых это не устраивало. Он украл сына, когда тот гулял с бабушкой», — пишет Фонтанка. По факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело. В материале отметили, что в международный розыск отца мальчика объявили из-за другого преступления. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в 2016 году, когда россиянин скрывался в Санкт-Петербурге вместе с сыном, а приставы попытались забрать и передать ребенка матери.