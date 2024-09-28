В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который похитил ребенка десять лет назад

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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, мама с ребенком, материнство, детство, руки, рука ребенка, рука матери
Россиянин похитил ребенка у бывшей жены почти десять лет назад Фото:

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который почти десять лет назад похитил у жены их собственного ребенка. Россиянина, ранее объявленного в международный розыск, заметили в аэропорту Пулково.

«Мальчик был похищен в Москве в июле 2014 года. На тот момент ему было четыре года. По решению суда ребенок после развода должен был оставаться с матерью, отцу был назначен порядок общения с сыном. Но Рябых это не устраивало. Он украл сына, когда тот гулял с бабушкой», — пишет Фонтанка. По факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело.

В материале отметили, что в международный розыск отца мальчика объявили из-за другого преступления. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в 2016 году, когда россиянин скрывался в Санкт-Петербурге вместе с сыном, а приставы попытались забрать и передать ребенка матери.

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который почти десять лет назад похитил у жены их собственного ребенка. Россиянина, ранее объявленного в международный розыск, заметили в аэропорту Пулково. «Мальчик был похищен в Москве в июле 2014 года. На тот момент ему было четыре года. По решению суда ребенок после развода должен был оставаться с матерью, отцу был назначен порядок общения с сыном. Но Рябых это не устраивало. Он украл сына, когда тот гулял с бабушкой», — пишет Фонтанка. По факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело. В материале отметили, что в международный розыск отца мальчика объявили из-за другого преступления. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в 2016 году, когда россиянин скрывался в Санкт-Петербурге вместе с сыном, а приставы попытались забрать и передать ребенка матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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