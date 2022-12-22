Глава Магнитогорска вошел в топ-25 национального рейтинга мэров РФ

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Второй Всероссийский промышленный форум по развитию промышленного туризма. Магнитогорск, бердников сергей
Сергей Бердников руководит Магнитогорском с осени 2016 года Фото:

Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Николаевич Бердников занял 21 место в национальном рейтинге мэров РФ за 2022 год. Информация об этом появилась на портале ЦИК «Рейтинг».

«Работу Сергея Бердникова, мэра Магнитогорска, оцениваю положительно. Неслучайно Магнитогорск занял высокое положение в рейтинге моногородов России», — отметила зампредседателя общественной палаты города Елена Фахасова.

Магнитогорск, где проживает 410 тысяч человек, является вторым по величине городом Челябинской области. Бердников руководит городом с осени 2016 года. Ранее он был одним из топ-менеджеров ММК, градообразующего предприятия Магнитогорска.

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Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Николаевич Бердников занял 21 место в национальном рейтинге мэров РФ за 2022 год. Информация об этом появилась на портале ЦИК «Рейтинг». «Работу Сергея Бердникова, мэра Магнитогорска, оцениваю положительно. Неслучайно Магнитогорск занял высокое положение в рейтинге моногородов России», — отметила зампредседателя общественной палаты города Елена Фахасова. Магнитогорск, где проживает 410 тысяч человек, является вторым по величине городом Челябинской области. Бердников руководит городом с осени 2016 года. Ранее он был одним из топ-менеджеров ММК, градообразующего предприятия Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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