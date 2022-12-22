Глава Магнитогорска вошел в топ-25 национального рейтинга мэров РФ

Сергей Бердников руководит Магнитогорском с осени 2016 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Николаевич Бердников занял 21 место в национальном рейтинге мэров РФ за 2022 год. Информация об этом появилась на портале ЦИК «Рейтинг».

«Работу Сергея Бердникова, мэра Магнитогорска, оцениваю положительно. Неслучайно Магнитогорск занял высокое положение в рейтинге моногородов России», — отметила зампредседателя общественной палаты города Елена Фахасова.

Магнитогорск, где проживает 410 тысяч человек, является вторым по величине городом Челябинской области. Бердников руководит городом с осени 2016 года. Ранее он был одним из топ-менеджеров ММК, градообразующего предприятия Магнитогорска.