Бастрыкин займется делом свердловского сироты, который не получил жилье

Александр Бастрыкин запросил доклад по делу свердловского сироты, который не может получить жилье Фото: Wikimedia

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин займется делом свердловского сироты, который не может добиться предоставленного законом жилья. Об этом сообщает информационный центр СК России.

«Председатель СК России поручил провести проверку в связи с обращением сироты из Свердловской области о необеспечении его жильем. Длительное время он как сирота не может добиться предоставления гарантированного законом благоустроенного жилья. Неоднократные обращения в органы местного самоуправления результата не принесли», — сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СКР поручил провести проверку и предоставить доклад руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому. Также в пресс-службе ведомства отмечают, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил проверить информацию о сироте-инвалиде из Нижнего Тагила. Свердловчанин десять лет живет в доме без отопления, окон и дверей.