СК РФ проверит информацию о нарушении прав тагильского сироты-инвалида

04 декабря 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

СК РФ проверит информацию о проживании сироты-инвалида в квартире без отопления и окон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о сироте-инвалиде из Нижнего Тагила (Свердловская область), который проживает в аварийной квартире. Информацию об этом опубликовала пресс-служба следственного комитета РФ. «Сирота-инвалид десять лет живет в доме без отопления, окон и дверей. В 2020 году жилье признано аварийным, имеется решение суда о расселении на 2026 год. Обращения в надзорные органы результатов не дали, власти не намерены предоставлять жилье в ускоренном порядке», — сообщили в ведомстве. Распоряжение о процессуальной проверке направлено Бастрыкиным в СУ СК по Свердловской области. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее URA.RU сообщало о проверке следственным комитетом разрушающегося дома в Первоуральске (Свердловская область). По информации СК на человека обрушилась часть штукатурки.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о сироте-инвалиде из Нижнего Тагила (Свердловская область), который проживает в аварийной квартире. Информацию об этом опубликовала пресс-служба следственного комитета РФ. «Сирота-инвалид десять лет живет в доме без отопления, окон и дверей. В 2020 году жилье признано аварийным, имеется решение суда о расселении на 2026 год. Обращения в надзорные органы результатов не дали, власти не намерены предоставлять жилье в ускоренном порядке», — сообщили в ведомстве. Распоряжение о процессуальной проверке направлено Бастрыкиным в СУ СК по Свердловской области. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее URA.RU сообщало о проверке следственным комитетом разрушающегося дома в Первоуральске (Свердловская область). По информации СК на человека обрушилась часть штукатурки.