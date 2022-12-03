03 декабря 2022
02 декабря 2022

СК РФ проверит информацию о нарушении прав тагильского сироты-инвалида

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
СК РФ проверит информацию о проживании сироты-инвалида в квартире без отопления и окон Фото:

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о сироте-инвалиде из Нижнего Тагила (Свердловская область), который проживает в аварийной квартире. Информацию об этом опубликовала пресс-служба следственного комитета РФ.

«Сирота-инвалид десять лет живет в доме без отопления, окон и дверей. В 2020 году жилье признано аварийным, имеется решение суда о расселении на 2026 год. Обращения в надзорные органы результатов не дали, власти не намерены предоставлять жилье в ускоренном порядке», — сообщили в ведомстве.

Распоряжение о процессуальной проверке направлено Бастрыкиным в СУ СК по Свердловской области. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее URA.RU сообщало о проверке следственным комитетом разрушающегося дома в Первоуральске (Свердловская область). По информации СК на человека обрушилась часть штукатурки.

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о сироте-инвалиде из Нижнего Тагила (Свердловская область), который проживает в аварийной квартире. Информацию об этом опубликовала пресс-служба следственного комитета РФ. «Сирота-инвалид десять лет живет в доме без отопления, окон и дверей. В 2020 году жилье признано аварийным, имеется решение суда о расселении на 2026 год. Обращения в надзорные органы результатов не дали, власти не намерены предоставлять жилье в ускоренном порядке», — сообщили в ведомстве. Распоряжение о процессуальной проверке направлено Бастрыкиным в СУ СК по Свердловской области. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее URA.RU сообщало о проверке следственным комитетом разрушающегося дома в Первоуральске (Свердловская область). По информации СК на человека обрушилась часть штукатурки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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