Читатели Breitbart раскритиковали Зеленского за готовность уничтожить Украину «на зло» РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский не принес людям ничего кроме боли, считает читатель Breitbart Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он уничтожает свою страну. Читатели издания Breitbart раскритиковали Зеленского за то, что он не идет на компромисс с Москвой, тем самым уничтожая свое государство.

«Зеленскому нужно набраться мужества и спасти свою страну. Украина должна сдержать свое слово и объявить о нейтралитете. Иначе он войдет в историю как человек, который уничтожил страну», — заявил thump в комментариях под статьей.

Пользователь Democrats Bring Suffering отметил, что на Украине нет ни тепла, ни света, зато есть ракеты Patriot. «Этот конфликт в принципе гибелен для украинского народа. Зеленский и его западные сторонники не принесли людям ничего, кроме боли», — заявил Pale Writer.

Longiron liberum_oratio высказался про то, что процесс поставок оружия на Украину является крупнейшим планом США по отмыванию денег. «Россия могла бы стереть Украину с лица земли за две недели, если бы только захотела», — заключил он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В марте были проведены переговоры между Россией и Украиной. Однако стороны не пришли к подписанию мирного договора. После этого лидер Украины отказался от дальнейших переговоров. Свое решение он даже узаконил. В октябре Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, сообщает RT.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он уничтожает свою страну. Читатели издания Breitbart раскритиковали Зеленского за то, что он не идет на компромисс с Москвой, тем самым уничтожая свое государство. «Зеленскому нужно набраться мужества и спасти свою страну. Украина должна сдержать свое слово и объявить о нейтралитете. Иначе он войдет в историю как человек, который уничтожил страну», — заявил thump в комментариях под статьей. Пользователь Democrats Bring Suffering отметил, что на Украине нет ни тепла, ни света, зато есть ракеты Patriot. «Этот конфликт в принципе гибелен для украинского народа. Зеленский и его западные сторонники не принесли людям ничего, кроме боли», — заявил Pale Writer. Longiron liberum_oratio высказался про то, что процесс поставок оружия на Украину является крупнейшим планом США по отмыванию денег. «Россия могла бы стереть Украину с лица земли за две недели, если бы только захотела», — заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В марте были проведены переговоры между Россией и Украиной. Однако стороны не пришли к подписанию мирного договора. После этого лидер Украины отказался от дальнейших переговоров. Свое решение он даже узаконил. В октябре Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, сообщает RT.
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