Читатели Breitbart раскритиковали Зеленского за готовность уничтожить Украину «на зло» РФ

28 декабря 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Зеленский не принес людям ничего кроме боли, считает читатель Breitbart Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он уничтожает свою страну. Читатели издания Breitbart раскритиковали Зеленского за то, что он не идет на компромисс с Москвой, тем самым уничтожая свое государство. «Зеленскому нужно набраться мужества и спасти свою страну. Украина должна сдержать свое слово и объявить о нейтралитете. Иначе он войдет в историю как человек, который уничтожил страну», — заявил thump в комментариях под статьей. Пользователь Democrats Bring Suffering отметил, что на Украине нет ни тепла, ни света, зато есть ракеты Patriot. «Этот конфликт в принципе гибелен для украинского народа. Зеленский и его западные сторонники не принесли людям ничего, кроме боли», — заявил Pale Writer. Longiron liberum_oratio высказался про то, что процесс поставок оружия на Украину является крупнейшим планом США по отмыванию денег. «Россия могла бы стереть Украину с лица земли за две недели, если бы только захотела», — заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В марте были проведены переговоры между Россией и Украиной. Однако стороны не пришли к подписанию мирного договора. После этого лидер Украины отказался от дальнейших переговоров. Свое решение он даже узаконил. В октябре Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он уничтожает свою страну. Читатели издания Breitbart раскритиковали Зеленского за то, что он не идет на компромисс с Москвой, тем самым уничтожая свое государство. «Зеленскому нужно набраться мужества и спасти свою страну. Украина должна сдержать свое слово и объявить о нейтралитете. Иначе он войдет в историю как человек, который уничтожил страну», — заявил thump в комментариях под статьей. Пользователь Democrats Bring Suffering отметил, что на Украине нет ни тепла, ни света, зато есть ракеты Patriot. «Этот конфликт в принципе гибелен для украинского народа. Зеленский и его западные сторонники не принесли людям ничего, кроме боли», — заявил Pale Writer. Longiron liberum_oratio высказался про то, что процесс поставок оружия на Украину является крупнейшим планом США по отмыванию денег. «Россия могла бы стереть Украину с лица земли за две недели, если бы только захотела», — заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В марте были проведены переговоры между Россией и Украиной. Однако стороны не пришли к подписанию мирного договора. После этого лидер Украины отказался от дальнейших переговоров. Свое решение он даже узаконил. В октябре Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, сообщает RT.