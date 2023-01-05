В Нижнем Тагиле полицейский поймал автоугонщиков

06 января 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Подростки, угнавшие автомобиль, сбили полицейского, но это не помешало ему задержать ребят Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полицейский из Нижнего Тагила (Свердловская область) поймал несовершеннолетних автоугонщиков, которые попытались его покалечить. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «24-летний сержант полиции, рискуя собственной жизнью, предотвратил угон транспортного средства и принял меры к задержанию нарушителей. В ночное время, вернувшись домой со службы, сержант услышал во дворе своего дома по проспекту Вагоностроителей шум двигающейся автомашины», — рассказали в ведомстве. Полицейский заметил, что несовершеннолетние молодые люди «нарезали круги» по двору на «Ладе Приоре». Сотрудник ППС выбежал на улицу, остановился перед машиной и попросил нарушителей порядка выйти из нее, при этом по рации сержант стал связываться с отделом полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» для вызова помощи. Однако молодые люди не стали слушаться полицейского, сбили его с ног, а затем наехали на мусорный бак и попытались сбежать. Сержанту удалось задержать лишь 15-летнюю девушку, но чуть позже сотрудники полиции смогли установить еще четырех сбежавших участников: трех молодых людей 14 и 15 лет и 14-летнюю девушку. «Как установлено, старший из приятелей, забрал ключи от квартиры знакомого матери, который в тот момент был у них в гостях. В ночное время он вместе со своим двоюродным братом встретился с другими подростками. Все вместе они забрались в чужую квартиру, где в прихожей на тумбочке нашли ключи от автомашины и решил устроить „покатушки“», — рассказали в пресс-группе. Также выяснилось, что двое подростков состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних: младший за совершение общественно — опасного деяния, а старший — за самовольные уходы. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Полицейский, которого сбили подростки, серьезных травм не получил и уже вновь приступил к службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейский из Нижнего Тагила (Свердловская область) поймал несовершеннолетних автоугонщиков, которые попытались его покалечить. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «24-летний сержант полиции, рискуя собственной жизнью, предотвратил угон транспортного средства и принял меры к задержанию нарушителей. В ночное время, вернувшись домой со службы, сержант услышал во дворе своего дома по проспекту Вагоностроителей шум двигающейся автомашины», — рассказали в ведомстве. Полицейский заметил, что несовершеннолетние молодые люди «нарезали круги» по двору на «Ладе Приоре». Сотрудник ППС выбежал на улицу, остановился перед машиной и попросил нарушителей порядка выйти из нее, при этом по рации сержант стал связываться с отделом полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» для вызова помощи. Однако молодые люди не стали слушаться полицейского, сбили его с ног, а затем наехали на мусорный бак и попытались сбежать. Сержанту удалось задержать лишь 15-летнюю девушку, но чуть позже сотрудники полиции смогли установить еще четырех сбежавших участников: трех молодых людей 14 и 15 лет и 14-летнюю девушку. «Как установлено, старший из приятелей, забрал ключи от квартиры знакомого матери, который в тот момент был у них в гостях. В ночное время он вместе со своим двоюродным братом встретился с другими подростками. Все вместе они забрались в чужую квартиру, где в прихожей на тумбочке нашли ключи от автомашины и решил устроить „покатушки“», — рассказали в пресс-группе. Также выяснилось, что двое подростков состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних: младший за совершение общественно — опасного деяния, а старший — за самовольные уходы. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Полицейский, которого сбили подростки, серьезных травм не получил и уже вновь приступил к службе.