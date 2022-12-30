В Екатеринбурге неизвестные избили продавцов и грузчиков магазина «Монетка», а уходя разбили окно супермаркета. Об этом сообщает очевидец в соцсети.
«Молодые люди напали на продавцов и грузчиков магазина избили их. Напоследок в окно магазина прилетела бутылка. Девочку продавца они пнули прямо в лицо, когда я зашла в магазин она ревела», — рассказал очевидец telegram-каналу «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».
Инцидент произошел днем 31 декабря на улице Машиностроителей, 65. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец в продуктовом магазине «Жизньмарт» на улице Татищева, 96 избил свою жену. Мужчина несколько раз ударил девушку по голове, при этом он утверждал, что работает в полиции.
Обновлено в 14:34: «На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу
Фото: telegram-канал «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург»
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В Екатеринбурге неизвестные избили продавцов и грузчиков магазина «Монетка», а уходя разбили окно супермаркета. Об этом сообщает очевидец в соцсети. «Молодые люди напали на продавцов и грузчиков магазина избили их. Напоследок в окно магазина прилетела бутылка. Девочку продавца они пнули прямо в лицо, когда я зашла в магазин она ревела», — рассказал очевидец telegram-каналу «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Инцидент произошел днем 31 декабря на улице Машиностроителей, 65. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец в продуктовом магазине «Жизньмарт» на улице Татищева, 96 избил свою жену. Мужчина несколько раз ударил девушку по голове, при этом он утверждал, что работает в полиции. Обновлено в 14:34: «На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу