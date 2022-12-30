30 декабря 2022

Екатеринбуржцы избили продавцов магазина и разбили окно. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные напали на продавцов супермаркета и разбили окно Фото:

В Екатеринбурге неизвестные избили продавцов и грузчиков магазина «Монетка», а уходя разбили окно супермаркета. Об этом сообщает очевидец в соцсети.

«Молодые люди напали на продавцов и грузчиков магазина избили их. Напоследок в окно магазина прилетела бутылка. Девочку продавца они пнули прямо в лицо, когда я зашла в магазин она ревела», — рассказал очевидец telegram-каналу «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел днем 31 декабря на улице Машиностроителей, 65. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец в продуктовом магазине «Жизньмарт» на улице Татищева, 96 избил свою жену. Мужчина несколько раз ударил девушку по голове, при этом он утверждал, что работает в полиции.

Обновлено в 14:34: «На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу

Фото:

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В Екатеринбурге неизвестные избили продавцов и грузчиков магазина «Монетка», а уходя разбили окно супермаркета. Об этом сообщает очевидец в соцсети. «Молодые люди напали на продавцов и грузчиков магазина избили их. Напоследок в окно магазина прилетела бутылка. Девочку продавца они пнули прямо в лицо, когда я зашла в магазин она ревела», — рассказал очевидец telegram-каналу «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Инцидент произошел днем 31 декабря на улице Машиностроителей, 65. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец в продуктовом магазине «Жизньмарт» на улице Татищева, 96 избил свою жену. Мужчина несколько раз ударил девушку по голове, при этом он утверждал, что работает в полиции. Обновлено в 14:34: «На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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