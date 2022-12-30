Неизвестные напали на продавцов супермаркета и разбили окно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные избили продавцов и грузчиков магазина «Монетка», а уходя разбили окно супермаркета. Об этом сообщает очевидец в соцсети.

«Молодые люди напали на продавцов и грузчиков магазина избили их. Напоследок в окно магазина прилетела бутылка. Девочку продавца они пнули прямо в лицо, когда я зашла в магазин она ревела», — рассказал очевидец telegram-каналу «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел днем 31 декабря на улице Машиностроителей, 65. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец в продуктовом магазине «Жизньмарт» на улице Татищева, 96 избил свою жену. Мужчина несколько раз ударил девушку по голове, при этом он утверждал, что работает в полиции.

Обновлено в 14:34: «На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу