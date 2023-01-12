Челябинские рестораторы поучаствуют в фестивале аутентичной уральской кухни

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Презентация третьего фестиваля Аутентичной Уральской кухни. Екатеринбург, аук
Блюда должны быть приготовлены из местных продуктов Фото:

Рестораны из Челябинска примут участие в фестивале аутентичной уральской кухни, который проходит в Екатеринбурге. Шеф-поварам предстоит приготовить блюда из местных продуктов.

«Шефы готовят три блюда: закуска, горячее, десерт, используя максимум местных продуктов и брендов. Стоимость сета — 1100 рублей», — сообщается в паблике «RestoNews l Ресторанные новости» в соцсети «ВКонтакте».

В фестивале поучаствуют челябинские рестораны «Популист Бистро», Y Bistro, «Камчатка Sushi&Ramen», бар «Моя/Твоя вина». В этом году фестиваль проходит с 11 по 29 января. Он направлен на популяризацию культуры региональной кухни и развитие гастрономического туризма.

Фестиваль аутентичной уральской кухни впервые прошел в Екатеринбурге в 2021 году. Его проводит лучший шеф-повар по версии ресторанной премии WhereToEat Сергей Мирошников.

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Рестораны из Челябинска примут участие в фестивале аутентичной уральской кухни, который проходит в Екатеринбурге. Шеф-поварам предстоит приготовить блюда из местных продуктов. «Шефы готовят три блюда: закуска, горячее, десерт, используя максимум местных продуктов и брендов. Стоимость сета — 1100 рублей», — сообщается в паблике «RestoNews l Ресторанные новости» в соцсети «ВКонтакте». В фестивале поучаствуют челябинские рестораны «Популист Бистро», Y Bistro, «Камчатка Sushi&Ramen», бар «Моя/Твоя вина». В этом году фестиваль проходит с 11 по 29 января. Он направлен на популяризацию культуры региональной кухни и развитие гастрономического туризма. Фестиваль аутентичной уральской кухни впервые прошел в Екатеринбурге в 2021 году. Его проводит лучший шеф-повар по версии ресторанной премии WhereToEat Сергей Мирошников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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