Челябинские рестораторы поучаствуют в фестивале аутентичной уральской кухни

Рестораны из Челябинска примут участие в фестивале аутентичной уральской кухни, который проходит в Екатеринбурге. Шеф-поварам предстоит приготовить блюда из местных продуктов.
«Шефы готовят три блюда: закуска, горячее, десерт, используя максимум местных продуктов и брендов. Стоимость сета — 1100 рублей», — сообщается в паблике «RestoNews l Ресторанные новости» в соцсети «ВКонтакте».
В фестивале поучаствуют челябинские рестораны «Популист Бистро», Y Bistro, «Камчатка Sushi&Ramen», бар «Моя/Твоя вина». В этом году фестиваль проходит с 11 по 29 января. Он направлен на популяризацию культуры региональной кухни и развитие гастрономического туризма.
Фестиваль аутентичной уральской кухни впервые прошел в Екатеринбурге в 2021 году. Его проводит лучший шеф-повар по версии ресторанной премии WhereToEat Сергей Мирошников.
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