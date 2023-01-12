Соловьев выступил за создание в Екатеринбурге военно-политического училища. Видео

13 января 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев поддержал идею свердловчан о создании военно-политического училища в Екатеринбурге Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев поддержал идею екатеринбуржцев о создании в городе военно-политического училища. Он отметил, что эта просьба - от людей из города трудовой доблести, а не из «города бесов». Об этом Соловьев рассказал в авторской передаче на канале “Россия”. “Интересно, что в тот момент, когда я пошел побеседовать с командиром (Соловьев приезжал в артиллерийский полк 42-й мотострелковой дивизии, участвующий в специальной военной операции - прим. ред.) приехали ребята из Екатеринбурга, и мы с ними пообщались. Они обратились с просьбой к Андрею Турчаку (секретарь генерального совета партии “Единая Россия”, - прим. ред.) и ко мне о том, чтобы воссоздать артиллерийское училище в Екатеринбурге, также просят дать возможность сделать военно-политическое училище. Ребята замечательные - постоянно поддерживают [военных]. Они из города трудовой доблести, а не из города бесов. Из правильного Екатеринбурга!”, - отметил Соловьев. Речь идет о свердловчанах из «Содружества выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ» (Свердловского высшего военно-политического танко- артиллерийского училища и Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища, сейчас не функционируют, — прим. ред.). Ранее URA.RU сообщало, что участники сообщества неоднократно отвозили на фронт необходимое для военных оборудование и амуницию. Более того, специально для своих товарищей - выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ - они пошили специальные шевроны. Владимир Соловьев уже хвалил свердловчан, которые помогают в проведении спецоперации России на Украине, и поставил их поведение в пример остальным жителям региона. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля с целью спасения жизней русскоязычного населения ДНР и ЛНР. Для этого российские власти приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Телеведущий Владимир Соловьев поддержал идею екатеринбуржцев о создании в городе военно-политического училища. Он отметил, что эта просьба - от людей из города трудовой доблести, а не из «города бесов». Об этом Соловьев рассказал в авторской передаче на канале “Россия”. “Интересно, что в тот момент, когда я пошел побеседовать с командиром (Соловьев приезжал в артиллерийский полк 42-й мотострелковой дивизии, участвующий в специальной военной операции - прим. ред.) приехали ребята из Екатеринбурга, и мы с ними пообщались. Они обратились с просьбой к Андрею Турчаку (секретарь генерального совета партии “Единая Россия”, - прим. ред.) и ко мне о том, чтобы воссоздать артиллерийское училище в Екатеринбурге, также просят дать возможность сделать военно-политическое училище. Ребята замечательные - постоянно поддерживают [военных]. Они из города трудовой доблести, а не из города бесов. Из правильного Екатеринбурга!”, - отметил Соловьев. Речь идет о свердловчанах из «Содружества выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ» (Свердловского высшего военно-политического танко- артиллерийского училища и Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища, сейчас не функционируют, — прим. ред.). Ранее URA.RU сообщало, что участники сообщества неоднократно отвозили на фронт необходимое для военных оборудование и амуницию. Более того, специально для своих товарищей - выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ - они пошили специальные шевроны. Владимир Соловьев уже хвалил свердловчан, которые помогают в проведении спецоперации России на Украине, и поставил их поведение в пример остальным жителям региона. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля с целью спасения жизней русскоязычного населения ДНР и ЛНР. Для этого российские власти приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.