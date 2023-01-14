Свердловский мэр свозила семьи мобилизованных в аквапарк. Фото

15 января 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Марина Мишарина очень хотела свозить в аквапарк детей мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Арамильского городского округа Марина Мишарина 15 января свозила семьи мобилизованных в екатеринбургский аквапарк «Лимпопо». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил помощник мэра. «Марина Мишарина после „Елки желаний“ очень хотела еще раз порадовать ребятишек мобилизованных земляков, она пообещала свозить их в аквапарк. И сегодня выполнила обещание», — пояснил собеседник. Арамильцам, находящимся в зоне спецоперации, Мишарина пожелала здоровья. «Ваши родные вас очень любят и ждут!» — цитирует слова мэра ее помощник. Ранее URA.RU сообщало о желании Мишариной устроить сюрприз для семей мобилизованных — свозить их в «Лимпопо». По словам мэра, такое решение — ее личная инициатива. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Фото: предоставлено помощником главы Арамильского ГО

Глава Арамильского городского округа Марина Мишарина 15 января свозила семьи мобилизованных в екатеринбургский аквапарк «Лимпопо». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил помощник мэра. «Марина Мишарина после „Елки желаний“ очень хотела еще раз порадовать ребятишек мобилизованных земляков, она пообещала свозить их в аквапарк. И сегодня выполнила обещание», — пояснил собеседник. Арамильцам, находящимся в зоне спецоперации, Мишарина пожелала здоровья. «Ваши родные вас очень любят и ждут!» — цитирует слова мэра ее помощник. Ранее URA.RU сообщало о желании Мишариной устроить сюрприз для семей мобилизованных — свозить их в «Лимпопо». По словам мэра, такое решение — ее личная инициатива. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.