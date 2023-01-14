14 января 2023
13 января 2023

Свердловский мэр свозила семьи мобилизованных в аквапарк. Фото

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Форум Города России 2030: координационный совет Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбург , мишарина марина
Марина Мишарина очень хотела свозить в аквапарк детей мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Глава Арамильского городского округа Марина Мишарина 15 января свозила семьи мобилизованных в екатеринбургский аквапарк «Лимпопо». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил помощник мэра.

«Марина Мишарина после „Елки желаний“ очень хотела еще раз порадовать ребятишек мобилизованных земляков, она пообещала свозить их в аквапарк. И сегодня выполнила обещание», — пояснил собеседник.

Арамильцам, находящимся в зоне спецоперации, Мишарина пожелала здоровья. «Ваши родные вас очень любят и ждут!» — цитирует слова мэра ее помощник.

Ранее URA.RU сообщало о желании Мишариной устроить сюрприз для семей мобилизованных — свозить их в «Лимпопо». По словам мэра, такое решение — ее личная инициатива.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

Фото:

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Глава Арамильского городского округа Марина Мишарина 15 января свозила семьи мобилизованных в екатеринбургский аквапарк «Лимпопо». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил помощник мэра. «Марина Мишарина после „Елки желаний“ очень хотела еще раз порадовать ребятишек мобилизованных земляков, она пообещала свозить их в аквапарк. И сегодня выполнила обещание», — пояснил собеседник. Арамильцам, находящимся в зоне спецоперации, Мишарина пожелала здоровья. «Ваши родные вас очень любят и ждут!» — цитирует слова мэра ее помощник. Ранее URA.RU сообщало о желании Мишариной устроить сюрприз для семей мобилизованных — свозить их в «Лимпопо». По словам мэра, такое решение — ее личная инициатива. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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