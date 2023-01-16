Представители Госдепа и Пентагона прилетели в Киев для встречи с Зеленским 17 января 2023 в 05:12 Размер текста - 17 + Делегация США прибыла с визитом на Украину Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает госдепартамент США. «Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы госдепа. Отмечается, что своим визитом чиновники намерены «подтвердить» поддержку Украины со стороны США. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В частности, управляемые снаряды Excalibur являются самым опасным оружием, которое Вашингтон передаст Украине в рамках поддержки. В конце декабря Зеленский лично посетил Вашингтон. По мнению экспертов, визит президента был вызван страхом разгрома украинской армии. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает госдепартамент США. «Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы госдепа. Отмечается, что своим визитом чиновники намерены «подтвердить» поддержку Украины со стороны США. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В частности, управляемые снаряды Excalibur являются самым опасным оружием, которое Вашингтон передаст Украине в рамках поддержки. В конце декабря Зеленский лично посетил Вашингтон. По мнению экспертов, визит президента был вызван страхом разгрома украинской армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям