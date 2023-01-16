16 января 2023

Представители Госдепа и Пентагона прилетели в Киев для встречи с Зеленским

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинский флаг, украина, ВСУ, украинские военные
Делегация США прибыла с визитом на Украину Фото:
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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает госдепартамент США.

«Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы госдепа. Отмечается, что своим визитом чиновники намерены «подтвердить» поддержку Украины со стороны США.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В частности, управляемые снаряды Excalibur являются самым опасным оружием, которое Вашингтон передаст Украине в рамках поддержки. В конце декабря Зеленский лично посетил Вашингтон. По мнению экспертов, визит президента был вызван страхом разгрома украинской армии.

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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает госдепартамент США. «Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы госдепа. Отмечается, что своим визитом чиновники намерены «подтвердить» поддержку Украины со стороны США. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В частности, управляемые снаряды Excalibur являются самым опасным оружием, которое Вашингтон передаст Украине в рамках поддержки. В конце декабря Зеленский лично посетил Вашингтон. По мнению экспертов, визит президента был вызван страхом разгрома украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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